全国伊斯兰大专生联盟 . 感激西马教师的贡献 （古晋23日讯）全国伊斯兰大专生联盟（GAMIS）砂分会宣教和福利理事会主席阿兹哈感激西马教师对砂学子，包括在学校、清真寺和祈祷室灌输伊斯兰教育所作出的努力。

（古晋23日讯）全国伊斯兰大专生联盟（GAMIS）砂分会宣教和福利理事会主席阿兹哈感激西马教师对砂学子，包括在学校、清真寺和祈祷室灌输伊斯兰教育所作出的努力。

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他今日就教育部长早前发表西马伊斯兰教师留在砂拉越继续执教，避免本州面对师资不足的问题而发文告做出以上回应。

“砂拉越一些非政府组织和协会对部长言论表示关注和反对，显见他们对有关教师带给学童的伊斯兰教学过程感到焦虑，并强调伊斯兰教不是砂拉越官方宗教，坚持不让学校或政府机构成为宣教中心。”

阿兹哈指出，有关教师是在不影响砂拉越宗教、习俗和文化下执教，并对砂拉越穆斯林礼仪和道德发展带来正面成果。

他称，该会不赞同任何阻止砂拉越人接受有素质的伊斯兰教育，特别是由西马或砂拉越有资格的教师来教导，否则将和国家宪法产生矛盾，并确保每个公民都得到应有的教育权力。

（新闻来源：砂拉越星洲日报）