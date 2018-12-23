两院休会至27日‧美国停摆或延至圣诞后 美国联邦政府继续局部停摆，总统特朗普取消到佛州度圣诞假，继续与民主党就临时拨款议案是否包括边境围墙拨款磋商，但双方仍未有让步的迹象。

白宫游客中心的门口贴出暂时关闭的告示。（图：法新社）

（美国‧华盛顿23日讯）美国联邦政府继续局部停摆，总统特朗普取消到佛州度圣诞假，继续与民主党就临时拨款议案是否包括边境围墙拨款磋商，但双方仍未有让步的迹象。

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据报，副总统彭斯与参议院少数党领袖舒默会面，提出新方案，希望打破僵局。但参议院和众议院周六最终在未能解决政府停摆问题下休会，直到下周四再开会，意味政府部份部门的停摆会跨越圣诞节。民主党指特朗普若要政府重新运作，便要放弃他坚持兴建的美墨边界围墙。

在周六局部停摆的第一天，众议院及参议院均复会，寻求让联邦政府尽快恢复运作。但民主党未有让步迹象，舒默指，现有方案已包含逾10亿美元（逾41亿令吉）费用，用于边境保安，批评今次停摆与边境安全根本无关。

舒默促特朗普放弃围墙

舒默批评特朗普过去两周意气用事，要求美国纳税人支付一个昂贵而无效的边界围墙，而大部份美国人并不支持建这道围墙。舒默称：“不要弄错，‘特朗普停摆’与边界安全无关，我们提出的所有建议，包含超过数十亿美元，用在新的边界安全经费。特朗普总统，如果你想令政府重新运作，你必须放弃围墙，直接而简单。”

尽管双方罕有地于周六返回国会两院磋商，但仍未能打破僵局，参议院共和党领袖麦康奈尔无奈宣布休会至周四，希望特朗普能尽快与民主党达成共识。其后众议院亦宣布休会至周四。

华府最新一轮的停摆，对于明年的两党合作而言，并非好兆头。明年1月，民主党在其操控的众议院，将施展更强硬的手段。有白宫官员透露，彭斯与署理白宫幕僚长马尔瓦尼周六下午到国会山庄与舒默会面，提出新方案，表示愿意放弃50亿（约206亿令吉）的围墙拨款要求，而以21亿（约86.6亿令吉）取代。但舒默的发言人其后表示，双方仍有很大分歧，意味著联邦政府有可能长时间停摆。

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特朗普取消度 假续与民主党磋商

而特朗普在推特发文表示，已取消原定到佛罗里达州海湖庄园度圣诞节的计划，留在白宫坐镇，继续与民主党磋商，期望打破僵局。他周六下午亦邀请多名共和党人举行午餐会，但当中并不包括党内领袖。

特朗普发推文表示，与民主党继续协商，可能需要花很长时间。目前身在佛州的第一夫人梅兰妮将返回华府，与丈夫共度圣诞节。

纽约地标自由女神像逃过关门命运，周六依然有大批游客排队搭渡轮前往参观。（图：美联社）

各州自掏腰包维持景点运作

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美国联邦政府在圣诞期间局部停摆，影响部份景点及国家公园等，有州份已拨款让上述设施维持运作。

纽约州政府已向著名旅游景点自由神像及埃利斯岛拨款，继续对外开放，有旅客于上周六如常等候轮船登岛参观。另外，全国国家公园的资金亦用尽，亚利桑那及犹他州政府拨款维持部份公园的清洁及访客中心服务等基本运作。

犹他州的锡安国家公园，估计每日营运费约1.9万美元（约7.8万令）。亚利桑那州州长杜瑟则表示，无论华盛顿发生甚么事，他都不会让著名的大峡谷国家公园关门。两州扬言会介入保护当地企业，以及协助依赖旅游业为生的景点。

四分一政府部门关门

约四分一政府部门关门。逾40万联邦“基本”员工将得无薪工作，直至争端解决为止。其他38万人将“下岗”，意即临时休假。执法任务、边境巡逻、邮寄服务及机场运作则会如常进行。

建设边境围墙，是特朗普在2016年总统竞选期间发出的承诺，却不是大多数美国人优先考虑的事项。

根据11月底的路透社/益普索民调，仅31%受访者认为，提升边境安全应列为国会三大优先处理事项。