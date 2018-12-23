西甲‧2球退塞尔塔维哥‧巴塞3分优势领跑 梅西在第45分钟立功，而另一个进球则由登贝莱在开赛第10分钟首开纪录。

梅西攻进一球，协助巴塞罗那以2比0击败塞尔塔维哥，继续领跑西甲。（图：法新社）

（西班牙‧巴塞罗那23日美联电）梅西星期六在西班牙甲组足球联赛第17轮中攻进一球，协助巴塞罗那以2比0击退塞尔塔维哥，确保巴塞在冬歇时领先群雄。

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梅西又立功

梅西在第45分钟立功，而另一个进球则由登贝莱在开赛第10分钟首开纪录。

这也是梅西17轮西甲的第15个进球，包括最近三场的6球，助巴塞在西甲积分榜上以37分领先，比次名马德里体育会多3分。

巴塞主帅巴尔韦德在赛后表示，他们实现赛前的目标，就是全力争进球，并在冬歇领先积分榜。

除了本身的立功，梅西昨日也助攻登贝莱，他射门被塞尔塔维哥门将鲁本布兰科拍出，结果登贝莱把握射门破网。

塞尔塔维哥的首号射脚阿斯帕斯下半场右大腿受伤，估计要休息一个月，这位本季有10个进球，在射脚榜上暂居第四。

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格列兹曼在下半场第56分钟罚进一个点球，助马德里体育会以1比0小胜埃斯班奴，17轮积得34分暂居第2。

昨日的其他西甲中，法拉多利靠布拉诺靠终场补时建功，助该队以1比1逼和比尔巴鄂。

艾巴靠奥雷拉纳在下半场第72分钟罚进一个点球，助该队在客场以1比1逼和皇贝迪斯。