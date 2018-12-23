离开不再有矛盾‧博格巴感激穆帅 博格巴在穆帅执教时，沦落至遭弃用的情况，而在曼联宣布穆帅下课后，他还幸灾乐祸在社交网络发图庆祝，但最终还是删除。

在穆里尼奥遭解雇后，博格巴放低了姿态，表示非常感谢穆帅对自己的栽培，让他取得巨大的进步。（图：法新社）

（英国‧伦敦23日讯）虽然博格巴和穆里尼奥产生不少矛盾，但在穆里尼奥遭“红魔”曼联解雇后，博格巴也放低了姿态，他表示非常感谢穆帅对自己的栽培，让他取得巨大的进步。

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博格巴在穆帅执教时，沦落至遭弃用的情况，而在曼联宣布穆帅下课后，他还幸灾乐祸在社交网络发图庆祝，但最终还是删除。

不过，在本轮联赛的赛后受访谈到穆帅的离开时，博格巴却一反常态，他说：“他让我取得了巨大的进步，无论是作为一名球员还是一个人，都是如此。”

看来，博格巴目前似乎希望让自己与前任主帅之间的糟糕关系“降温”，他接下来还指出穆帅在执教曼联期间虽然并非完全顺利，但终究还是给球队带来了3座冠军奖杯。

他说：“在这样的一场比赛结束之后（曼联换帅后5比1大胜加的夫），你们肯定都希望从我这里听到一些有关于穆里尼奥的话题，对此我心知肚明。可以肯定的是，这场大胜让我们每个人都非常开心，球队踢得非常出色，每一名球员的表现都堪称完美。我知道你们想问甚么，在穆里尼奥执教期间，曼联也曾经拿到过冠军奖杯，当时我们踢得也很不错。我必须要感谢他。”

“穆里尼奥执教曼联的前期虽然不是一帆风顺，但我们还是取得了不错的结果，也赢得了冠军奖杯。现在一切都过去了，我必须要感谢他，我也相信曼联队内其他的球员也是这么认为的。”