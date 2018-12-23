被媒体追问恋情．杨美盈四字回应 近日被传出与IOI产业首席执行员李耀升恋爱的美女部长杨美盈面对媒体“逼供”时，以“私事不答”简短四字拒绝对传闻作出回应。

杨美盈（左）参观枪械展，对恋情传闻表示不回答私事。

（柔佛．麻坡23日讯）“私事不答！”

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近日被传出与IOI产业首席执行员李耀升恋爱的美女部长杨美盈今日面对媒体“逼供”时，以“私事不答”简短四字拒绝对传闻作出回应。

能源科艺及环境部长杨美盈今日下午出席巴口警察训练学院举办的麻坡环保嘉年华活动，受媒体追问恋情时，表示拒绝谈论自己的私事。

面带笑容的杨美盈未待记者开口，就先说：“我知道、我知道你们要问什么。。”，过后表示私事不答，然后匆匆离开会场。

随着杨美盈的友人日前在脸书上传了一张杨美盈与李耀升的合照，引起各界关注，纷纷猜测两人的恋情。

记者也发现，杨美盈的家人及亲属于昨晚在脸书加李耀升为友，让恋情更添真实性。

不过，她今日回到其峇吉里国会选区出席活动时，表示那是其个人隐私，不愿多谈。

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据悉，40岁李耀升是IOI地产集团创办人丹斯里李深静的幼子，长兄是现任集团首席执行员拿督李耀祖。