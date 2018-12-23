王莲香： 参赛席位力争满额‧提高东奥争金机会 2020年东京奥运积分赛将从2019年4月底开始至2020年4月底结束，每个国家/地区在每个项目中最多能有2位选手或2对组合参赛。

（印尼‧雅加达23日讯）印尼羽总高绩效发展总监王莲香在周五的会议后公布印尼羽球队在2019年的计划，最主要目标是在5个单项都锁定两个2020年东京奥运会参赛资格。

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2020年东京奥运积分赛将从2019年4月底开始至2020年4月底结束，每个国家/地区在每个项目中最多能有2位选手或2对组合参赛。

印尼羽总在2019年的首要任务，是协助队内有潜能和有机会的精英运动员备战，帮助他们获得奥运参赛资格，其次就是要在每个单项都抢下两个满额名额，以增加夺得奖牌，尤其是金牌的机会。

与奥运相关的第3个重点计划，是在奥运会之前，在东京筹备和安排球员和球队的主宿和训练等问题。

第4，印尼羽总非常关注青少年选手的培养，他们在2019年将重点备战亚青羽赛和世界青羽赛；第5和第6点是提升体育科学、表现分析、教练课程等。