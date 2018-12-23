世界球会杯‧完成3连冠第4次捧杯‧皇马成历史第一球会 皇马就此实现了世界球会杯历史上第一个3连冠伟业，在打破多项世界球会杯历史纪录的同时，也在夺冠次数上彻底超越3次夺冠的死敌巴塞罗那。

皇马的莫德里奇前日在世界球会杯决赛中首开纪录，带领该队以4比1击败阿尔阿因，夺得冠军，与攻进第三球的队友拉莫斯拥抱庆祝。（图：美联社）

（阿布扎比23日讯）欧冠杯冠军、世界球会杯卫冕冠军皇家马德里周六在阿联酋首都阿布扎比以4比1战胜东道主球队阿尔阿因，完成世界球会杯3连冠壮举，5年内第4次捧杯，创造此赛事新纪录成为历史第一球会，这同时也“银河战舰”后“C罗”罗那多时代首冠。

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整场比赛，皇马无论场面还是数据都占据绝对优势，莫德里奇传射建功打入赛季首球；获得决赛MVP的马科斯‧洛伦特和拉莫斯各入一球，后者取得他在世界球会杯历史上个人第3个进球，成为赛事进球最多的后卫球员；纳德尔打入乌龙球；盐谷司为主队扳回一城。

皇马世界球会杯冠军超越巴塞

皇马就此实现了世界球会杯历史上第一个3连冠伟业，在打破多项世界球会杯历史纪录的同时，也在夺冠次数上彻底超越3次夺冠的死敌巴塞罗那。

5年之内4次进入世界球会杯决赛取得全胜，皇马成为夺冠次数最多的球队，宣告成为世界球会杯历史第一球队，并且也令西班牙球会连续5年问鼎世界球会杯冠军（巴塞罗纳是2015年）。

算上世界球会杯的前身丰田杯，皇马在这项洲际冠军赛事中已7次夺冠，其中丰田杯3次（1960、1998和2002年），世界球会杯4次（2014年以及2016至2018年），同样位列历史第一，远超其他任何球会，排名第2的意甲球队AC米兰也比银河战舰少了3个冠军。

此外，皇马也是自1960年第一届丰田杯以来，第一支连续3次夺冠的球队，萨基的米兰曾在1989年和1990年实现过两连冠。

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皇家马德里在世界球会杯决赛以4比1击败东道主阿尔阿因，完成3连冠，同时也以4次夺冠排名历史第一。（图：法新社）

索拉里：球员应得冠军

这是皇马主帅索拉里执教一线队的第一座冠军，他赛后表示：“我们很开心，这是球员们该得的，他们在诸多努力和赢得大量冠军后来到这里，如今在欧冠杯3连冠后，又以世界球会杯3连冠完美收官。”

“皇马成功的原因，是球会，特别是球员和其他教练共同创下的伟业。在这里我们也要感谢基丹，感谢那些曾经以及现在仍为球会奉献的人。”

另一方面，在决赛之前举行的季军赛中，阿根廷的南美解放者杯冠军河床以4比0击败亚冠杯冠军鹿岛鹿角获得第3名。

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世界球会杯奖项一览

冠军：皇家马德里（西）

亚军：阿尔阿因（阿联酋）

季军：河床（阿根廷）

FIFA公平竞赛奖：皇家马德里

金球奖：贝尔（皇家马德里）

银球奖：卡约（阿尔阿因）

铜球奖：桑托斯．博雷（河床）

决赛MVP：马科斯·洛伦特（皇家马德里）