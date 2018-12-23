意甲‧小胜红狼豪取8连胜‧斑马夺半程冠军 尽管被曼祖基奇破门，但罗马门将奥尔森此役的发挥相当出色，在与C罗的对决中完全占据上风，至少3次扑出了C罗的必进球。

祖云杜斯以1比0小胜罗马，提前两轮拿到半程冠军，也以17战16胜1平的成绩创造了意甲纪录，克罗地亚锋霸曼祖基奇打入全场唯一进球。（图：法新社）

（意大利‧都灵23日讯）意甲第17轮比赛周六在圣诞佳节来临前完成10场争夺，“斑马军团”祖云杜斯在主场焦点战中以1比0小胜“红狼”罗马，迎来联赛8连胜以及对红狼的8连胜，并提前两轮抢下意甲半程冠军作为圣诞礼物。

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曼祖基奇建功

虽然祖云的葡萄牙巨星“C罗”此役多次浪费机会，终场前为道格拉斯．科斯塔助攻但被判罚犯规在先，主裁判也多次有争议判罚，还好克罗地亚锋霸曼祖基奇打入全场唯一进球，后者也在本赛季意甲主场打入6球，创造加盟祖云以来的纪录。

尽管被曼祖基奇破门，但罗马门将奥尔森此役的发挥相当出色，在与C罗的对决中完全占据上风，至少3次扑出了C罗的必进球。

近8次意甲主场对阵罗马，祖云取得8连胜，这是斑马军团自上世纪60年代以来第一次做到这一点，而在这8场比赛里，祖云也都零封了对手。

此役过后，祖云以49分继续位居积分榜榜首，比排名次席的拿波利多出8分，提前两轮赢得半程冠军，也以17战16胜1平的成绩创造了意甲纪录，而在上半程的最后两场意甲里，斑马军团还将继续冲击意甲半程积分历史纪录以及2018年积分过百这两大纪录。

拿波利第2米兰跌出前4

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在当天其他场比赛，“天蓝军团”拿波利在主场以1比0小胜斯帕尔，迎来联赛4连胜，以41分依旧位居第2。

本握有一球领先优势的“蓝黑军团”国际米兰补时丢球，在客场被“飞驴”切沃以1比1逼平，近4轮联赛仅有一场胜利，状态危机继续，但仍以33分排名第3。

“红黑军团”AC米兰却在主场以0比1输给“紫百合”菲奥伦迪纳，联赛连续3场不胜，自2001年来首次连续3轮惨遭零封，从而让“蓝鹰”拉兹奥以3比1击败卡利亚里后，以28分反超升至第4位，红黑军以27分退居第5位。

“狮鹫军团”热那亚在主场以3比1战胜“女神”亚特兰大，皮扬特克攻入一球，以13枚进球继续领跑联赛射脚榜。