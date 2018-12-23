英超‧老鹰爆冷摘月‧曼市主场首败 卫冕冠军曼市主场以2比3爆冷输给水晶宫，苦吞这赛季英超主场首败，同时也是近3轮联赛第2场败仗。

水晶宫边翼汤森德前日在英超中以一记石破天惊的禁区外凌空爆射破门，助队反超比分，并最终爆冷打败卫冕冠军曼市，图为他在进球后庆祝。（图：法新社）

（英国‧曼彻斯特23日讯）英超第18轮卫冕冠军曼市主场以2比3爆冷输给水晶宫，苦吞这赛季英超主场首败，同时也是近3轮联赛第2场败仗。

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这轮比赛曼市在上半场第27分钟凭借京多安的头锤破门先驰得点，但随后在3分钟内连失两球，水晶宫双将施鲁普与汤森德分别于第33和第35分钟各入1球，当中后者的距离龙门30公尺的凌空抽射更是石破天惊，老鹰以2比1反超比分。

下半场第51分钟，水晶宫点球大师米利沃耶维奇罚入这赛季的第4颗点球得分，助老鹰锁定胜局。曼市后来虽发动猛攻，并于第86分钟以德布劳内的进球扳回1球，最终在比赛最终补时阶段错失逼平良机，功败垂成的蓝月亮无奈吞败。

曼市现仍以44分稳居联赛第2名，但与领头羊利物浦的差距则被拉开至4分，而去年圣诞时，蓝月亮以13分优势稳居榜首宝座，当中的差异不言而喻。全取3分的水晶宫则以18分排名则飞升至第14名，与降级区的距离为6分。

水晶宫主帅霍奇森在赛后受访时表示，“你无法只是挥挥魔法棒或进行5分钟的队内对谈就能产生出一系列的表现，当中包含许多的辛劳，而我们踢得十分出色。”

曼市主帅瓜迪奥拉则表示：“恭喜水晶宫队。他们防守方面做得非常优秀，输球这感觉很复杂，但我们奋战到最后一刻。”

水晶宫在比赛中首次将球传过中线就取得进球，全场也仅3次射正，但却全数转化成进球，令瓜帅只能徒呼无奈。

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他说，“现在是十二月（魔鬼赛程），我们需继续尝试、重振旗鼓，并重返胜轨。”

曼市将在圣诞节后对战莱斯特和南安普敦，并将于2019年首仗主场与利物浦展开榜首大战。