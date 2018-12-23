英超‧老鹰爆冷摘月‧曼市主场首败
英超‧老鹰爆冷摘月‧曼市主场首败
（英国‧曼彻斯特23日讯）英超第18轮卫冕冠军曼市主场以2比3爆冷输给水晶宫，苦吞这赛季英超主场首败，同时也是近3轮联赛第2场败仗。
这轮比赛曼市在上半场第27分钟凭借京多安的头锤破门先驰得点，但随后在3分钟内连失两球，水晶宫双将施鲁普与汤森德分别于第33和第35分钟各入1球，当中后者的距离龙门30公尺的凌空抽射更是石破天惊，老鹰以2比1反超比分。
下半场第51分钟，水晶宫点球大师米利沃耶维奇罚入这赛季的第4颗点球得分，助老鹰锁定胜局。曼市后来虽发动猛攻，并于第86分钟以德布劳内的进球扳回1球，最终在比赛最终补时阶段错失逼平良机，功败垂成的蓝月亮无奈吞败。
曼市现仍以44分稳居联赛第2名，但与领头羊利物浦的差距则被拉开至4分，而去年圣诞时，蓝月亮以13分优势稳居榜首宝座，当中的差异不言而喻。全取3分的水晶宫则以18分排名则飞升至第14名，与降级区的距离为6分。
水晶宫主帅霍奇森在赛后受访时表示，“你无法只是挥挥魔法棒或进行5分钟的队内对谈就能产生出一系列的表现，当中包含许多的辛劳，而我们踢得十分出色。”
曼市主帅瓜迪奥拉则表示：“恭喜水晶宫队。他们防守方面做得非常优秀，输球这感觉很复杂，但我们奋战到最后一刻。”
水晶宫在比赛中首次将球传过中线就取得进球，全场也仅3次射正，但却全数转化成进球，令瓜帅只能徒呼无奈。
他说，“现在是十二月（魔鬼赛程），我们需继续尝试、重振旗鼓，并重返胜轨。”
曼市将在圣诞节后对战莱斯特和南安普敦，并将于2019年首仗主场与利物浦展开榜首大战。
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