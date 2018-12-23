英超‧进攻DNA复活‧曼联大胜蓝鸟 这场也是曼联自功勋主帅弗格森退休后首度在联赛单场进5球，上次是于2013年5月，当时红魔以5比5与西布隆握手言和。

曼联主场以5比1大胜加的夫，当中尤以奉献2射1传的林加德（左一）表现最佳，图为他在梅开二度后，与队友们共同分享进球的喜悦。（图：法新社）

（加的夫23日讯）从哪里跌倒从哪里站起来！曼联新任代理主帅索尔斯克亚在英超第18轮上演执教红魔首秀，即在主场迎来旧主“蓝鸟”加的夫的挑战，最终曼联以5比1大胜蓝鸟，挥别2连败阴霾。

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林加德2射1传

这轮曼联攻击火力全面爆发，前线3叉戟林加德、拉什福德和马夏尔以及中场埃雷拉皆砍获进球，当中尤以林加德2射1传为首，而在联赛隔别3场首度先发登场的博格巴也奉献2次助攻。加的夫则仅卡马拉萨点球破门，避免“捧蛋”败退命运。

这场也是曼联自功勋主帅弗格森退休后首度在联赛单场进5球，上次是于2013年5月，当时红魔以5比5与西布隆握手言和。

代掌曼联帅印的索尔斯克亚在执教首仗就以5比1大获全胜，图为他在终场哨声响起后，双手举拳庆祝。（图：法新社）

索帅大赞球员

“当你有一群优秀的球员时，足球就变得简单许多。”代理曼联主帅首仗取得开门红的索帅赛后盛赞其子弟们道，“他们是很棒的球员，并拥有无与伦比的素质。”

在当天稍早前切尔西爆冷落败，令随后获胜积分增至29分的曼联与以37分居联赛第4名的蓝狮的差距拉近至8分，对此他表示，曼联曾在8或9分差距下迎头赶上，但现阶段他们得一步一步慢慢来。

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“在历史中没有甚么是比1场足球比赛（的到来）来得快。”对于即将来临的圣诞魔鬼赛程，索帅指出，“因此我们仍需继续努力，但我们需迅速掌握一些概念。”

他也为自己初掌帅印便受到球迷们的欢迎，而感到骄傲及谦卑。

加的夫为索尔斯克亚的英超执教生涯首站，但蓝鸟在18场比赛中仅3胜，保级失败，而后索帅在英冠表现仍不见起色，因此惨遭解雇。

明年1月租借球员

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不过，根据英国媒体报道，在索帅接任前，曼联执行副主席伍德沃德就明确告知他，曼联在明年1月只会租借球员，而非此前传闻的5000万英镑（约2亿6410万令吉），直到明年夏天才会正式引进购入球员。这或许是因索帅仅是代掌帅印，若其购入的新援不符合新帅需求，只会造成浪费。

不过，据该媒体透露，早前以100万英镑（约528万英镑）租来的索帅若带队期间若成功取得欧战资格，他将获得7位数的奖金，而夺下杯赛冠军则可得到额外的100万英镑奖金。

此前曼联前主帅穆里尼奥已花了4.1亿英镑（约21亿6580万令吉）引援，加上范加尔和莫耶斯时代，一共花了7.5亿英镑（约39亿6182万令吉）。