英超‧枪手擒伯恩利‧狐狸踢翻蓝狮 此轮面对近4场比赛不胜的莱斯特，切尔西掌握7成控球率，共射门17次5次射正，当中有2次绝佳进球良机皆被门柱拒之门外，反观遭莱斯特则凭借射脚瓦尔迪攻下致胜1球、全取3分。

阿申纳主帅埃梅里大赞奥兹尔在对伯恩利时贡献助攻，使该队可以取得胜利。（图：法新社）

（英国‧伦敦23日讯）英超第18轮伦敦双雄切尔西与阿申纳皆坐镇主场分别迎战莱斯特和伯恩利，最终切尔西以0比1落败，这赛季各项赛事主场不败纪录嘎然而止，狐狸则拿下近18年对阵蓝狮客场首胜，而枪手则以3比1战胜伯恩利重返胜轨。

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此轮面对近4场比赛不胜的莱斯特，切尔西掌握7成控球率，共射门17次5次射正，当中有2次绝佳进球良机皆被门柱拒之门外，反观遭莱斯特则凭借射脚瓦尔迪攻下致胜1球、全取3分。在赛前批评主帅普埃尔温吞战术与他不搭调的瓦尔迪，是于第51分种射入这赛季联赛第6颗进球，并证明了自己的能力。

“我们（切尔西）前55分钟踢得很好，但在丢球后就表现得不像一支球队，11名球员各自为战，让我感到这支球队很陌生。”切尔西主帅萨里赛后指出，“我们本来还有足够时间进球，而不该是被进球打击，球队也不该如此精神混乱。”

即将首度迎接圣诞魔鬼赛程的萨里对此表示：“4天1赛很关键，也许是积极的影响，也许是消极的，取决于我们赛后的改变。”

莱斯特射脚瓦尔迪（右一）踢进全场唯一的进球，助狐狸18年首度战胜切尔西，并向主帅普埃尔证明其实力。（图：法新社）

切尔西力保前四

对于争冠前景，他则表示从季初就觉得不可能，现阶段他们必须力保联赛前四位置。

在稍早前阿申纳获胜下，切尔西现仅以净胜球力压前者，2队现同积37分，已与领头羊利物浦（48分）有11分差距。

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另一边厢，虽然奥巴梅扬和伊沃比为阿申纳战胜伯恩利的最大功臣，但重返先发并参与其中2个进球的奥兹尔表现亦非常出色。

埃梅里大赞奥兹尔

阿申纳主帅埃梅里在赛后也称赞道：“奥兹尔表现非常出色，我们今天需要他来帮助球队，而他做到了。”

“这是肌肉问题，我们不希望冒太多风险，于是决定换人，希望伤势不会严重。”

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对于这轮上半场退场的蒙雷亚尔的伤情，他透露道：“我们可以用科斯切尔尼参加比赛，穆斯塔菲也快重返球队。”

当天其他比赛战况，福尔罕客场0比0逼平纽卡索，收下赛季联赛首个不失球场次、南安普敦客场3比1打败哈德斯菲尔德，小将奥巴费米踢进成人队首球、伯恩茅斯主场2比0击退布莱顿，令客队苦吞4连败、西罕主场0比2不敌沃特福德，联赛4连胜告终。