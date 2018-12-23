展露小提琴才艺．首相夫人拉琴悼阿迪

敦茜蒂哈斯玛用小提琴表演，悼念兴都庙骚乱中重伤离世的消拯员莫哈末阿迪。（图：马新社）

（吉隆坡23日讯）首相夫人敦茜蒂哈斯玛用小提琴表演，悼念兴都庙骚乱中重伤离世的消拯员莫哈末阿迪。

广告

配合“希盟夫人福利慈善机构”（KASIH）为筹集经费在国家文化宫连续4天举行的“传奇二重奏音乐会”，茜蒂哈斯玛昨日在两名音乐人拿督查马尔及拿督M.纳西的陪同下，以特别嘉宾身分参与了客串演出。

茜蒂哈斯玛在表演开始前，感叹地表示当天原本是莫哈末阿迪的婚礼，无奈喜事却变成了丧事。

“今天在瓜拉吉打应该举办一场婚礼，但计划没有实现。”

茜蒂哈斯玛期望，莫哈末阿迪的家人能够坚强的度过考验。

茜蒂哈斯玛在演出中先是个人独奏“Fatwa Pujangga”歌曲，接着又与查马尔及M.纳西合奏“Engkau Laksana Bulan”及“Gubahanku”两首歌曲。

茜蒂哈斯玛的表演也获得了全场超过1000名观众的热烈掌声。

广告

值得一提的是，这并不是茜蒂哈斯玛首次在公开场合进行小提琴表演，今年4月的希盟筹款晚宴以及11月国家心脏中心周年晚宴上，茜蒂哈斯玛亦曾展露拉小提琴的才艺。

敦茜蒂哈斯玛（左二）在昨日的“传奇二重奏音乐会”参与拉小提琴客串演出，并将表演献给逝世的消拯员阿迪;左一为查马尔，右为M.纳西。（图：马新社）