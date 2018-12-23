日皇明仁庆85岁诞辰‧欣慰在位期间没战争 星期日（12月23日）是日皇明仁85岁诞辰，他最后一次以日皇身份，与一众皇室成员，包括皇后美智子及皇太子德仁等，在皇居的露台接受公众祝贺。他上周四在皇宫举行记者会，强调对自己在位30年内，平成王朝没有战争感到欣慰，并表示继续向后辈灌输当年的战争事实非常重要。

日皇明仁在上周四约20分钟的记者会中，似乎感慨万千，多次声音颤抖，向国民及共同走来的皇后表示感谢及慰问。（图：法新社）

（日本‧东京23日讯）星期日（12月23日）是日皇明仁85岁诞辰，他最后一次以日皇身份，与一众皇室成员，包括皇后美智子及皇太子德仁等，在皇居的露台接受公众祝贺。他上周四在皇宫举行记者会，强调对自己在位30年内，平成王朝没有战争感到欣慰，并表示继续向后辈灌输当年的战争事实非常重要。

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回顾半生感慨万千

宫内厅透露，将于明年4月30日退位的明仁之后没有再见传媒的计划。在上周四约20分钟的记者会中，他似乎感慨万千，多次声音颤抖，向国民及一路相伴的皇后美智子表示感谢及慰问，又回顾了自己的半生。

明仁回顾自己11岁时日本在二战中宣告投降，强调“勿忘日本战后的和平与繁荣是建立在大量的牺牲及国民的不懈努力之上”，他指出“将此（战争事实）正确传递给生于战后的人们很重要”。他也坦言“对于平成将作为没有战争的时代迎来结束，我由衷感到放心”。

对于311东日本大地震等造成大量伤亡，明仁表示“感到无以言表的悲伤”，就志愿者及防灾的意识因此提高而“获得了勇气”。他还表示“关心残障人士等遭逢困难之人也是重要工作，一直秉持这一想法度过”。

两百多年来首名日皇退位

这位广受尊敬的天皇，将成为两百多年来首名退位的日本君王。明仁也对于将于明年5月1日继承其皇位的太子德仁，以及将成为“皇嗣”（皇位第一继承人）的文仁亲王寄予信赖，表示“希望在继承皇室传统的同时适应变化的社会，继续前进”。语气温和的明仁在位期间，已多次透过演说和出访，来表达强烈的和平主义观点，此举与日本在其父裕仁统治下的侵略性扩张主义大相径庭。当年日本是以裕仁天皇之名发动战争，他于1989年退位。

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明仁坚持谨记历史教训，与裕仁统治下的日本战时追求的保守主义意识形态，形成鲜明对比。

他还表示，其上位是为了确定天皇在日本和平主义的战后宪法中，扮“国家象征”角色。这亦与裕仁天皇被视为半神，有著强烈对比。

感激皇后相知相守

对于相知相守六十载的皇后美智子，明仁表达了感激。美智子是第一个加入日本传统皇室的平民。

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明仁以颤抖声音说，“在帝皇旅程结束之际，我要打从内心深处感谢许许多多接受我、一直支持我为国家象征的人们。”

“我也要真心感激皇后，她原本是一位平民，却选择陪我走过这段路，60多年来一直为日本皇室和人民作出巨大奉献。”

明仁一向致力拉近皇室与百姓之间的距离，经常走访弱势人士及灾民。

据报道，星期日有破记录的逾7万5000人前来向日皇明仁致贺。