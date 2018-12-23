提醒踢出曼联风格‧索帅感激鲁尼忠告 “曼联是我人生中分量极大的一部份，目睹其近期发展并不好受。”鲁尼在英国某电视台担任评述嘉宾时表示，“当我得知索尔斯克亚就职，我便想应该发个信息恭贺他。”

索尔斯克亚表示，“鲁尼提醒我要让球员享受足球并踢出曼联的风格。”（图：法新社）

（英国‧伦敦23日讯）英超第18轮曼联客场对阵加的夫以5比1大获全胜，取得开门红的红魔代理主帅索尔斯克亚赛后也不忘向他发信息给予忠告的曼联前球星鲁尼表达感激之情。

广告

索尔斯克亚表示，“鲁尼提醒我要让球员享受足球并踢出曼联的风格。”

“曼联是我人生中分量极大的一部份，目睹其近期发展并不好受。”鲁尼在英国某电视台担任评述嘉宾时表示，“当我得知索尔斯克亚就职，我便想应该发个信息恭贺他。”

在索帅率领下，曼联在周六打出水银泻地般的进攻，最终成功自2013年功勋主帅弗格森时期后首度单场踢进5球。

于评述台观看整场比赛的鲁尼在赛后表示，“这对球队来说是无与伦比的一天。”

对于曼联换帅后的改变，他指出，在球队与主帅之间发生许多纷纷扰扰并非好事，所有人从球员、职员乃至装备人员都不快乐，但现在可见他们已重拾笑容。

鲁尼说，“球员之前明显有所限制，他们在这场比赛展现了前所未见的能力。”