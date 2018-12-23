广州发现非洲猪瘟‧中国疫情达100例 继邻近澳门的广东省珠海市沦陷后，中国农业农村部新闻办公室星期日在官网公布，广州市黄埔区一处养猪场查出非洲猪瘟疫情。这是近5个月来，中国官方公布的第100例非洲猪瘟疫情。

（中国‧北京23日中央社电）继邻近澳门的广东省珠海市沦陷后，中国农业农村部新闻办公室星期日在官网公布，广州市黄埔区一处养猪场查出非洲猪瘟疫情。这是近5个月来，中国官方公布的第100例非洲猪瘟疫情。

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截至目前，这处养殖场存栏生猪6027头、发病30头、死亡9头。

中国农业农村部表示，已派出督导组赴当地。当地已按照要求启动应急响应机制，采取封锁、扑杀、无害化处理、消毒等处置措施，对全部病死和扑杀猪进行无害化处理。同时，禁止所有生猪及其产品调出封锁区，禁止生猪运入封锁区。

中国首次传出非洲猪瘟案例是农业农村部8月3日公布，辽宁省沈阳市沈北新区一养殖户的生猪8月1日发生疫情，8月3日经中国动物卫生与流行病学中心确诊为非洲猪瘟疫情。