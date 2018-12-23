美财长：曾获告知‧“特朗普无意开除鲍威尔” 美国财长姆钦上周六（22日）表示，总统特朗普告诉他，从未想过开除美联储局局长鲍威尔。

（美国‧华盛顿23日讯）美国财长姆钦上周六（22日）表示，总统特朗普告诉他，从未想过开除美联储局局长鲍威尔。

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姆钦连发推文澄清说，他已与特朗普谈过此事，特朗普对他说，他（特朗普）“从来没有提议开除鲍威尔”，而且特朗普也不认为他有权力这样做。

姆钦连发推文，显然意图安抚金融市场因特朗普可能开除鲍威尔而出现的恐慌。路透社上周六引述消息称，特朗普私底下与阁员讨论了开除鲍威尔的可能。

消息指出，尽管特朗普在公开或私下都反对美联储升息并且一再批评这个由他委以重任的人，但是他们不认为，特朗普会开除他。

白宫和美联储女发言人拒绝发表评论。

试图罢免美联储局局是前所未有的，也被视为对美国央行独立性的攻击。这可能动摇法律基础，也可能会对全球金融市场造成巨大冲击。

美国有线新闻网（CNN）亦引述两名知情人士的话说，特朗普已向顾问询问他的法律权限，但是白宫尚未做出最后裁决。消息指出，特朗普的顾问在年头告诉他，质疑他有开除美联储局局长的法律权限。