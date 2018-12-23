NBA‧终结马刺3连胜‧哈尔登助火箭逆转 上半场，马刺以43比41领先火箭，而哈尔登在下半场一开始就连得5分，率队打出12比0的攻势，让火箭单节轰下43分，一度将差距拉开至17分。

哈尔登（左）在对垒马刺时砍下39分10助攻，此外还在球队遭逆转时投入关键三分球，率领火箭主场拿下胜利。（图：美联社）

（美国‧纽约23日讯）一度领先17分的休斯顿火箭星期六在美国NBA职业篮球联赛末节遭到圣安东尼马刺逆转，所幸哈尔登投入关键三分球，率领火箭再次反超，最终主场以108比101奏凯，终结马刺的3连胜。

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火箭控卫克里斯保罗在前一仗对垒迈亚米热火时不慎左腿肌拉伤，导致中途退场，让火箭的5连胜告终。赛后，保罗确认得缺阵2周，因此哈尔登在此役得承担更多责任。

上半场，马刺以43比41领先火箭，而哈尔登在下半场一开始就连得5分，率队打出12比0的攻势，让火箭单节轰下43分，一度将差距拉开至17分。

但是，马刺在末节展现韧性，靠着德里克怀特、鲁迪盖连入两记三分球，短暂以97比96反超，所幸火箭及时回神，艾利戈登和哈尔登同样回敬三分球，率领火箭险胜。

除了哈尔登，卡佩拉也表现惊艳，他贡献21分且抢下23个篮板，为个人本赛季篮板数新高。

另一场比赛，金州勇士在杜兰特于关键时刻招牌急停三分跳投命中，止住达拉斯独行侠末节后段猛烈的反扑，助队以120比116在主场收获胜利，也送对手5连败。

一度大幅落后的独行侠在末节打出一波14比2攻势，让勇士惊出一身汗，可惜德雷蒙．格林在球队将分差缩短至只落后1分下不慎传球失误，而哈利森．巴恩斯抢投3分又不中，杜兰特回过头来补上致命三分弹，锁定胜局。

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杜兰特最终砍下29分，此外还有12篮板和8助攻进帐，替补登场的杰勒科则攻进23分、史蒂文柯里22分。

华盛顿术士在奇兵汤姆斯．布莱恩特14投14中，还拿下31分13篮板之下，加上布拉德利．比尔奋战54分钟缴出生涯首次大三元，贡献40分15助攻11篮板，通过三度加时以149比146击败凤凰城太阳，终止对手的4连胜。