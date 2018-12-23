回收旧物做慈善捐2组织·1月6旧物送来本报 农历新年快到了！除旧迎新是华人的传统习俗，如果你家里有完整无损的旧物又不知如何处理，请于2019年1月6日（星期日），早上10时至下午4时，送到星洲日报八打灵再也总社停车场，捐给吉隆坡蒙恩社区服务组织（SIBKL）和净愿慈怀之家。

（吉隆坡22日讯）农历新年快到了！除旧迎新是华人的传统习俗，如果你家里有完整无损的旧物又不知如何处理，请于2019年1月6日（星期日），早上10时至下午4时，送到星洲日报八打灵再也总社停车场，捐给吉隆坡蒙恩社区服务组织（SIBKL）和净愿慈怀之家。

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这项由星洲日报基金会、星洲日报联办的“回收旧物做慈善”活动，已迈入第10个年头，至今已成为雪隆一带的读者每年期待的一项常年活动了。

吉隆坡蒙恩社区服务组织在隆灵设有几家二手物品店。该组织的义工将收集到的物品筛选及进行卫生处理，然后陈列在二手物品店，廉价售卖所得，将用于援助难民、孤儿、流浪汉及戒毒者等。

净愿慈怀之家是一家非营利慈善机构，义工将旧物变卖后所得，将用来帮助该中心收容的失依病人以及长期卧床、中风、癌症病患。

萧依钊：实践环保爱护地球

星洲日报基金会副主席萧依钊是此项“回收旧物做慈善”活动的发起人。她希望通过这项活动，唤醒大家实践环保，减碳生活，履行爱护地球环境的世界公民责任。

她认为，这项活动一举两得，不仅有助环保，同时可以通过让家里的多余物品被循环再用所换取的收入，去资助需要帮助的弱势者。

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欢迎读者在当天将旧衣物、旧鞋子、旧小型电器、旧报纸、旧杂志等，送往八打灵再也本报总社停车场。运输和贮存空间有限，故谢绝大型家具、电器和易碎品。

欲知更多详情，可致电星洲日报基金会（03-79658589/8472）。