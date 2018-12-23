律师：刘强东案疑点多‧“女方曾向警称误会” 对于美方不起诉刘强东，中国红星新闻网引述美国华裔律师刘龙珠指出，作为一宗刑事案件，其定罪标准非常高，要几乎百分百证明犯罪可能性才能定罪。而刘强东案中疑点很多，比如当晚在女方公寓外有居民撞见二人，发现他们举止亲密；再比如女方公寓的门卡只有女方持有，若不情愿，她是有机会逃掉的。

（中国‧北京23日讯）对于美方不起诉刘强东，中国红星新闻网引述美国华裔律师刘龙珠指出，作为一宗刑事案件，其定罪标准非常高，要几乎百分百证明犯罪可能性才能定罪。而刘强东案中疑点很多，比如当晚在女方公寓外有居民撞见二人，发现他们举止亲密；再比如女方公寓的门卡只有女方持有，若不情愿，她是有机会逃掉的。

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刘龙珠称，最致命的就是警方第一次来时，女生不但没有报案反而告诉警方是误会。如果的确发生性侵，那么女方便是在说谎，那么她的话便不可信了。“这对警方来说，将是非常大的障碍。”

对于女事主计划提出民事诉讼，刘龙珠表示，若要求金钱赔偿，她还是有可能胜诉的。因为美国民事案件的证明标准是“优势证据”，通俗地说，只要求大于五成的可能性。根据较低的民事证据标准要求，刘强东可能被要求赔钱。

刘龙珠举例称，著名的辛普森案件中，美式橄榄球明星辛普森被指控杀害了前妻和前妻男友。刑事起诉中，陪审团认为检察官的证据不足，辛普森存在没有犯罪的可能。

但在受害人提起的民事诉讼中，陪审团认为辛普森犯罪可能性大于无罪的可能，认定其应当承担金钱赔偿责任。

李国庆维护刘引批评

另一方面，中国网路书店当当网联合创始人李国庆周日凌晨在微博留言称，刘强东并没有性侵，也没有嫖娼，只是婚外性，对股东、员工、妻子和社会风气的负面影响和伤害都很低。只不过，以后还是要学会自我保护，“虽杀风景，但划得来”。

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李国庆还以自身经验为例，表示“一次和女性发生关系前，捧著手问：‘我们不是爱情，你接受吗？’还一次坠入爱河，在泳池相拥问：‘我们还没结婚，你接受上床？’”

这番言论随即引起大批网民批评。有人留言反问“那妻子在外这样，你伤害低吗？”也有人批评“一丘之貉，你也不是甚么好东西”，还有人提到“用裤裆思考问题，以后改名裆裆网吧”。