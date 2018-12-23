巴生市会“最佳新闻创意纸媒报道奖”·本报曾志颂再夺奖
2018-12-23 16:42
巴生市会“最佳新闻创意纸媒报道奖”·本报曾志颂再夺奖
星洲日报巴生滨海区副采访主任曾志颂，以“苏莱曼体育馆闭馆1年，9日动工翻修”，获巴生市议会颁发“最佳新闻创意（纸媒）报道奖”。
（雪兰莪．巴生22日讯）星洲日报巴生滨海区副采访主任曾志颂，以“苏莱曼体育馆闭馆1年，9日动工翻修”，获巴生市议会颁发“最佳新闻创意（纸媒）报道奖”。
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这是继他去年荣获两项奖项后，再次得到市议会的肯定，获颁上述奖项。
上述新闻是报道拥有43年历史的苏丹苏莱曼体育馆即将在2019年迎来新面貌。
世华媒体旗下的《中国报》巴生记者高志豪也凭“市会主席怒训外劳，自己的垃圾自己捡”，获得“最佳新闻创意（网络）报道奖”。
巴生市议会是于昨晚在韩沙礼堂举办媒体之夜，同时也颁发多项媒体新闻奖给过去一年报道市议会新闻的媒体们，晚宴的主题则是“巴黎之夜”。
巴生市会主席：特设报道奖奖励记者
巴生市议会主席拿督莫哈末亚希在会上致词时表示，为感谢媒体过去一年的配合，因此特设媒体宴与新闻报道奖，以奖励记者。
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他说，希望通过记者的报道，能让社会大众了解市议会的运作与掌握市议会所提供的资讯，同时成为市议会与民众互通讯息的桥梁。
“媒体也可作为监督的角色，不仅协助市议会勘察市内所发生各种民生问题，也为市议会澄清许多不实的传闻。”
他希望，接下来的日子，媒体与巴生市议会可以继续保持良好的关系，一起为社会作出贡献。
出席者包括巴生市议会主席夫人拿汀拉蒂法、秘书艾迪法依查、公关主任诺菲查、巴生市议员黄智荣等。
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文章来源：星洲日报·大都会·2018.12.22
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