巴生市会“最佳新闻创意纸媒报道奖”·本报曾志颂再夺奖 星洲日报巴生滨海区副采访主任曾志颂，以“苏莱曼体育馆闭馆1年，9日动工翻修”，获巴生市议会颁发“最佳新闻创意（纸媒）报道奖”。

莫哈末亚希（右四）与夫人拉蒂法（左四）与中文媒体代表合影。左一起为高志豪、星洲日报记者张淑媚及陈佩丝；右一起为南洋商报记者林秀芳、曾志颂及星洲日报大都会主任陈鼎翰。（图：星洲日报）

（雪兰莪．巴生22日讯）星洲日报巴生滨海区副采访主任曾志颂，以“苏莱曼体育馆闭馆1年，9日动工翻修”，获巴生市议会颁发“最佳新闻创意（纸媒）报道奖”。

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这是继他去年荣获两项奖项后，再次得到市议会的肯定，获颁上述奖项。

上述新闻是报道拥有43年历史的苏丹苏莱曼体育馆即将在2019年迎来新面貌。

世华媒体旗下的《中国报》巴生记者高志豪也凭“市会主席怒训外劳，自己的垃圾自己捡”，获得“最佳新闻创意（网络）报道奖”。

巴生市议会是于昨晚在韩沙礼堂举办媒体之夜，同时也颁发多项媒体新闻奖给过去一年报道市议会新闻的媒体们，晚宴的主题则是“巴黎之夜”。

巴生市会主席：特设报道奖奖励记者

巴生市议会主席拿督莫哈末亚希在会上致词时表示，为感谢媒体过去一年的配合，因此特设媒体宴与新闻报道奖，以奖励记者。

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他说，希望通过记者的报道，能让社会大众了解市议会的运作与掌握市议会所提供的资讯，同时成为市议会与民众互通讯息的桥梁。

“媒体也可作为监督的角色，不仅协助市议会勘察市内所发生各种民生问题，也为市议会澄清许多不实的传闻。”

他希望，接下来的日子，媒体与巴生市议会可以继续保持良好的关系，一起为社会作出贡献。

出席者包括巴生市议会主席夫人拿汀拉蒂法、秘书艾迪法依查、公关主任诺菲查、巴生市议员黄智荣等。

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