地质学家：3年来神山发生上千次轻微地震 马来报《每日新闻》报导，沙巴大学地质学家菲力斯东姑教授说，605地震后，经历了上千次微震晃动的神山表层土石逐步脱落的面积，扩大至约1500公顷（约15平方公里），山峰和山腰结构愈加脆弱和松散的现象，暗藏着发生山崩的危机。

神山不再“稳如泰山”？（档案图）

（沙巴．亚庇23日讯）自从2015年6月5日发生里氏5.9级地震后，神山以及其周边地区如古打毛律县至今发生上千次的轻微地震晃动，神山不再“稳如泰山”？

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马来报《每日新闻》报导，沙巴大学地质学家菲力斯东姑教授说，605地震后，经历了上千次微震晃动的神山表层土石逐步脱落的面积，扩大至约1500公顷（约15平方公里），山峰和山腰结构愈加脆弱和松散的现象，暗藏着发生山崩的危机。

菲力斯指出，高频密震动次数造成大量的岩石、山泥、矿土脱落，以及连根拔起的树木经雨水冲刷至山脚下的河流和支流，造成古打毛律在过去3年间发生上百次的洪灾和泥石流。

他说，神山周围有9条河流域受到影响和破坏，当中卡达迈央河最为严重，其他为巴那达兰河、马西劳河、托胡邦河、基兰本河、瓦流河、孟达基河等。

菲力斯也是沙巴大学天灾研究中心总监。他表示，当地民众往往没有察觉到轻微地震的发生，但是神山特别是斜坡地带的山崩危机确实存在，尤其是降豪雨时，让他甚是担忧。

605兰瑙神山地震除了夺走了18条人命，也造成神山及周边地区山河变样，余震不断以及暴洪、泥石流频频发生。

根据大马气象局，从2015年至今，神山及兰瑙地区共出现905次震度里氏2级至5.9级之间的地震和余震，而2级以下地震不入记录。

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今年3月8日，兰瑙发生规模5.2级地震，周边多个县区包括州首府居民皆感受到摇晃，接下来数日也发生6次3.1级至4.0级的余震。