不满特朗普撤军决定‧打IS联军美特使呈辞 继国防部长马蒂斯辞职后，负责协调联军打击哈里发国（IS）的美国特使麦格克也因不满总统特朗普从叙利亚撤军的决定，已经呈辞，使到美国这混乱一周再生枝节。

原于明年2月卸任的美国特使麦格克，因不满总统特朗普从叙利亚撤军的决定而提早呈辞。（图：法新社）

（美国‧华盛顿23日讯）继国防部长马蒂斯辞职后，负责协调联军打击哈里发国（IS）的美国特使麦格克也因不满总统特朗普从叙利亚撤军的决定，已经呈辞，使到美国这混乱一周再生枝节。

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麦格克的辞职从12月31日起生效。麦格克和马蒂斯两人均与特朗普政策出现重大分歧，尤其是从叙利亚撤军之事。

由前总统奥巴马委任、特朗普续用的麦格克上周才表示，对于打击IS的战役，“无人宣布任务完成”。但仅隔数日后，特朗普却宣布打击圣战的行动取得胜利，将从叙利亚撤军，令政治家及盟友傻眼。

特朗普宣称IS遭遇大败

特朗普周六再宣称，圣战组织“遭遇大败”。

“在我出任总统时，IS猖狂得很，”这位总统上推特写道，“如今IS正遭遇大败。而包括土耳其在内的其他国家，应该有能力收拾残局。我们回家啦！”

随后，特朗普再推文剑指提早挂冠求去的麦格克，形容对方是“卖弄技巧的运动员”。

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45岁的麦格克原于明年2月卸任，但据报他因特朗普的撤军宣布而无法继续下去，并于周五下午通知国务卿蓬佩奥，打算今年底就结束任期。

麦格克自2015年起担任打击IS全球联军的美国特使。

他亦任职过伊拉克及伊朗事务副助理部长，还曾在共和党小布什政府旗下，担任伊拉克及阿富汗事务高级官员。

他本月向记者谈及美国在叙利亚的角色时说，“如果我们这么说，‘形态上的哈里发国已被击败，所以我们现在可以走人’，未免太鲁莽。”

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“我想任何见证这类冲突的人都会认同。”

根据《纽约时报》获取的麦格克向同僚宣布离职决定的电邮内容，他形容特朗普的撤军决定“令人震惊”。