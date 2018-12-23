岩·梦想 几时出发？去试一试也好。我知道你一直想出去闯。

习惯一个人快步行走的胜文，和慢步调的欢言是好朋友。

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那天，他们约见面。

“言，我带你去一个很特别的地方。”胜文的讯息这么写。

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胜文跟欢言约在地铁的出口。

约傍晚6时，胜文戴一顶绅士帽现身，欢言也不是马上认出他来。胜文悄悄走到她面前，然后欢言看见他就笑了。

“今天是文艺青年的打扮吗？

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我们要去哪？”

“嗯，头发太乱，随便抓顶帽子戴，跟着我就对了。”

胜文走在前头，矮小的欢言跟在后头。他们有一搭没一搭地聊着。

进入餐馆后，他们入座，点了小酒和小菜，放松地聊了起来。

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“言，我决定去澳洲碰一碰运气。我找到一份服装设计的工作，暂时寄宿在朋友家。”

“几时出发？去试一试也好。我知道你一直想出去闯。”

“下个月尾。在吉隆坡，我也只剩下你可以谈心的朋友了。”

“我也是，一想到你要离开这里，我就觉得孤单了。”

外头正下着雨，正好让他们多逗留两个小时。

“言，你有什么打算呢？不要放弃去追求你想要的生活。”

“你知道我对物质的要求一向很低，我只希望可以继续写写东西。经济允许的话，我想我会去找你。”

聊到最后，总有停顿的时候。

欢言就拿起笔和书，写写文字，继续翻看《纳尼亚传奇》。

胜文继续处理他的电子邮件和网上的物件拍卖。他现在租凭的地方杂物太多，大件的物品比如家具、家电和缝纫机等，都需要在这一个月以低价出售。

胜文在笔电里浏览到一张照片，是他在二手拍卖店买下，供摆设的古老打字机，他决定把它送给欢言。

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胜文有一辆古老的摩哆车，因为跟食店老板相熟，常把车泊在后巷。

“让我送你到车站吧。”胜文说完，摘下帽子，换上头盔。他自后座的箱子里拿出另一顶头盔，欢言顺手接过，在跨上摩哆车的那刻，她犹豫了。

“言，别怕。我驾驶技术很好的。”

在城市繁忙的公路上，他们自由穿梭和奔驰，确实相当刺激，欢言双手不敢揽抱胜文，紧抓着他的衣角。欢言这才发现她的肢体有些僵硬。

到了地铁站，欢言解下头盔。

“确定了飞行日期再告诉我吧。”欢言在道别前问。

胜文嗯了一声，他们默默无言，望着对方一分钟。欢言发现她内心的不舍，就要透过她的泪水表示出来，她赶紧转过身去，快步走到车站的入口。

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胜文在机场的麦当劳店，以一个汉堡和一小杯咖啡来果腹。

这时，欢言气喘吁吁赶来，好在还有一些时间可以话别，欢言却一句话都说不出，她把一张手写卡片递给他，要他上了飞机才看。

“言，这个送给你。”临别前，胜文把一个沉甸甸的大盒子交给欢言。

欢言终于张开双手拥抱胜文。

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两年后，欢言买机票飞到澳洲悉尼。刚下飞机，她就奔往胜文在明信片里提起商区。

两年没见，不知他的样子有没有改变。倒是她自己，蓄起长发，身着棉质白色上衣和蓝色牛仔裤，外搭一件灰色的风衣。摊开记事本，她记下她一路的飞行和终于要见到老朋友的雀跃心情。

她缓缓走在街道上，感受缓和的风，走过一家又一家的商店：甜食店、小超市、书店、玩具店……终于走到一个玻璃橱窗，她看见熟悉的身影，胜文正在给模特修改晚礼服。她静静地看了一阵子，然后她敲了敲橱窗，胜文才抬起头来。

他看见欢言，本来认真的表情瞬间放松。

胜文抱了抱欢言，然后开始介绍他的工作室。他变得开朗许多，相信这份工作带给他极大的成就感。

梦想的果实是甜的。这一路走来，欢言看着胜文一步一脚印地把梦想实现。这时，刚好夕阳的余晖照射进来，大家有说有笑，一定要把这一刻牢牢记在心中。

