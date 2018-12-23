元首杯‧金群利期待复仇‧猛龙争冠不放松 第60届元首杯首次开放球会参赛和设立入选赛，而晋级决赛的两队将成功获得决赛圈资格，结果两大热门金群利篮球俱乐部及西港马来西亚猛龙毫无意外走到最后。

金群利教练施仁（左二）希望球员们的三分球和罚球命中率能在决赛时提升。（图：星洲日报）

（吉隆坡23日讯）哪队会成为第60届元首杯篮球赛入选赛的冠军？

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第60届元首杯首次开放球会参赛和设立入选赛，而晋级决赛的两队将成功获得决赛圈资格，结果两大热门金群利篮球俱乐部及西港马来西亚猛龙毫无意外走到最后。

在星期日，两队将展开决赛，争夺入选赛的冠军。而两队在小组赛已曾交锋，猛龙以67比60取胜，因此在决赛时是猛龙实现双杀，还是金群利成功复仇，拭目以待。

金群利在昨日（周六）的半决赛是以80比73击败暴走骑士、而猛龙则以71比47击败纳闽。在决赛，夺冠的球队将在26日至30日的决赛圈被分到有放眼实现3连霸的森美兰、大马篮总挑选队及武装的A组，入选赛亚军则会与去年殿军警察、霹雳以及彭亨同在B组。

金群利昨日在黄显富拿下全队最高16分、陈智鑫得15分8篮板和颜坊峰拿下15分的带领下取胜，而骑士也有三人得分过双，刁振杰砍下20分9篮板，但仍无法率队取胜。

在决赛，有两件事情让金群利教练施仁感到担心——三分球和罚球命中率。金群利在对垒骑士时，三分球22投仅4中，罚球则是37投20中，显然这两方面需要提高。

施仁说：“我们在小组赛最后一场已跟他们交手，我们的防守是不错，但罚球和三分球的命中率不佳，而不能进球根本赢不了比赛。我希望同样的事情不会在决赛时发生，全部球员也要做好比赛。另外，我也希望球队的防守在决赛时能比今天更好（周六），其实我觉得球队在赛会开打迄今的表现都很好，只不过罚球和三分球真的要努力提升。”

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至于猛龙，在半决赛则差点在大幅领先下遭逆转。猛龙在次节一度以36比13建立起23分的领先优势，而战至下半场开始时仍以36比21领先，但球员之后却因大幅领先导致心态松懈，被对手追至41比48。所幸，他们接下来赶忙进行调整，最终在恢复正常水平的情况下有惊无险过关。

猛龙此役共有两人得分过双，陈振华砍下全场最高的24分，是该队的取胜关键，队长陈伟隆拿下10分10篮板。纳闽也有两人得分过双，李世豪得12分10篮板、陈五杰11分。

谈到决赛，猛龙教练黄伟杰说：“球员们在领先后放松心态，这是在发展联盟时就出现的问题。我们从发展联盟起就一直尝试改正这个问题，我觉得自己还要做出更多的努力，不管怎样我们决赛时还是会尽力去争冠。”