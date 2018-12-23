紫盟羽球联赛‧蒲种打响首炮‧甲洞横扫沙登 甲洞在第1场男单凭借莫哈末诺拉迪尔以3比2拿下沙登郑子义，先声夺人；随后甲洞皆以3比1战绩获胜，双方比分差距也扩大至7分。

卫冕冠军蒲种联军以13比8地不佬，前国手吴业振以3比1击退中国选手叶炳宏，为球队打响首炮。

（雪兰莪‧赛城23日讯）甲洞在新赛季紫盟羽球联赛次日的首仗比赛豪取5场全胜，最终以15比6横扫沙登收下胜果；卫冕冠军蒲种联军则以13比8战胜地不佬，跟随早前获胜球队：安邦再也、大山脚全星队的步伐，向冠军冲击。

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甲洞在第1场男单凭借莫哈末诺拉迪尔以3比2拿下沙登郑子义，先声夺人；随后甲洞皆以3比1战绩获胜，双方比分差距也扩大至7分。女单台湾外援林芝昀、男双马台组合阿里夫与杨博涵和混双香港吴咏瑢与阿兹林分别赢下沙登中国外援魏雅雯、本土男双朱凯庆（音译）与杨俊贤（音译）以及中港组合郭昱晨与袁倩滢。

最后一场，甲洞的国羽男单宋浚洋对沙登台湾外援李佳豪，也具“默契”地以3比1（11比3、11比5、8比11、11比9）取胜，为甲洞在赛季首仗画下完美句点。

另外，在昨天看见安邦再也以10比9险胜八打灵；中午大山脚全星队以10比8击退香妃城后，蒲种联军以行动做出了最好的回应，在5场比赛中只丢一场。

在2016/17赛季帮助八打灵再也赢得冠军的当届最佳球员吴业振打头阵帮助球队先拔头筹，以3比1（11比6、9比11、11比10、11比10）拿下中国选手叶炳宏。

吴业振：感谢队友支持

25岁的吴业振赛后对这场胜利感到欣慰，因为他只有3天的备战时间：“我真的很紧张，我遇到了一个强大的对手。炳宏是中国羽球队中的一名后起之秀，此前曾打败印尼的托米，并将谌龙逼至第3局。但我的球队给了我信心来度过难关，我要感谢所有队友的支持。

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女单何艳美、男双陈文宏与张御宇和香港男单新星李卓耀也为蒲种联军拿下胜利，只有混双林钦华与吴芷柔失利，但无阻卫冕冠军胜出。

蒲种联军放眼成为继麻坡在2015/16卫冕后的另一支卫冕冠军。

在早前，本赛季的新贵大山脚全星队通过苏巴亚（男单）、孔依堇（音译）和法国球员卢卡斯的献分下，以10比8取得对香妃城的胜利。