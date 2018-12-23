台湾跨年烟火‧长达360秒 台北101日前公布跨年烟火的模拟动画，跨年烟火总长360秒，为史上最长烟火秀，比去年多60秒，今年规划9大主题，分别是“夜市、名食”、“各行各业”、“地理环境”、“医疗、技术”、“科技、代工”、“水果王国”、“自由、民主”、“信仰、力量”和“多元包容”。烟火图样包括各个行业士农工商、夜市美食鸡排、珍珠奶茶都会登上101烟火。

（图：法新社）

（台湾‧台北23日讯）台北101日前公布跨年烟火的模拟动画，跨年烟火总长360秒，为史上最长烟火秀，比去年多60秒，今年规划9大主题，分别是“夜市、名食”、“各行各业”、“地理环境”、“医疗、技术”、“科技、代工”、“水果王国”、“自由、民主”、“信仰、力量”和“多元包容”。烟火图样包括各个行业士农工商、夜市美食鸡排、珍珠奶茶都会登上101烟火。

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至于跨年烟火配乐，邀请知名电影配乐制作人林强编写，由金曲奖最佳重唱组合、最佳原住民语专辑奖阿爆、及希望儿童合唱团为跨年烟火大会演唱。

图示台北民众周四在一个广场内观赏的灯光表现。