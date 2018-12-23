德国新技术 孵化前辨雌雄‧验蛋免滥杀小雄鸡 德国科学家发明全球首项检验鸡蛋性别的技术，在鸡蛋孵化前就能分辨雌雄，以免大量雄鸡出生后面对不人道情处理的情况出现。

德国科学家发明新技术“预知”鸡蛋胎儿性别，可大幅减少小雄鸡被杀的情况。（图：互联网）

（德国‧柏林23日讯）德国科学家发明全球首项检验鸡蛋性别的技术，在鸡蛋孵化前就能分辨雌雄，以免大量雄鸡出生后面对不人道情处理的情况出现。

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由于雄鸡不会下蛋，肉质又不及母鸡，许多农场认为它们没有经济价值，因此许多雄鸡出生后就会被杀或焗杀，有的甚至是活生生地放进研磨机或粉碎机加工制作成爬行动物的饲料。

《卫报》报道，估计全球每年有约40亿至60亿只小雄鸡被杀。

莱比锡大学研究团队开创“SELEGGT”新技术，在鸡蛋受精9日后就能确定鸡蛋日后孵出公鸡或母鸡。

方法是用激光把蛋壳烧出一个0.3公厘直径的小孔，然后针对蛋壳施加气压，令蛋内微量尿囊液（allantois liquid）从孔中挤出，整个过程只需一秒。

接下来会用特制色液，检定是否含有硫酸雌酮（estrone sulfate），只有雌性才有的一种荷尔蒙。要是呈蓝色就是雄的，白色是雌的。这个检测法精确度高达98.5%。如果检定出是“雄性蛋”，农家就不用孵化，直接售出食用，或供转化作高价值的动物饲料。

“SELEGG T”明年将扩大销售规模，并计划2020年在独立孵化场提供服务。