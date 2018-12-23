香港多地圣诞灯饰吸睛 香港商场和主题公园每年圣诞都有举办圣诞主题活动，除了维港两岸的圣诞灯饰以外，旅发局也在中环新海滨设置18件海外及本地互动灯光艺术装置，首办“闪跃维港光影节”，以不同光影装置营造出多种效果，打造多个打卡位拍照，活动直至明年2月24日结束。

（图：法新社）

（香港23日讯）香港商场和主题公园每年圣诞都有举办圣诞主题活动，除了维港两岸的圣诞灯饰以外，旅发局也在中环新海滨设置18件海外及本地互动灯光艺术装置，首办“闪跃维港光影节”，以不同光影装置营造出多种效果，打造多个打卡位拍照，活动直至明年2月24日结束。

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旅发局之前都会在皇后广场设置巨型圣诞树，这些都是传统的“打卡位”。今年以冰蓝色的19公尺圣诞树，配上冰雪布置主题最吸睛，下午5时起至晚上11时会亮灯，平安夜和除夕延长亮灯至凌晨1时。

海洋公园今年邀请麦兜及麦太出演音乐剧场，以美食作为主题传递关怀。园内也放置40呎“闪亮互动圣诞树”，将LED荧幕以丝带式环绕树身，客人只需将相片上载到社交平台，并加上相应主题标签，或以手机扫描二维码上载照片，便能在LED荧幕展示合照，以及参加有奖活动，有机会赢取价值超8000至1万港元（4283至5354令吉）之双人来回日本、泰国及越南机票。

香港迪士尼乐园也有18公尺高的圣诞树、“米奇与好友圣诞舞会”、“梦想花园冬日市集”和“圣诞飘雪时刻”。