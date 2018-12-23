四面台搬上大马舞台·谭咏麟冬至收红包·许冠杰送吻引骚动 70岁的“歌神”Sam许冠杰和68岁的“谭校长”Alan Tam谭咏麟（阿伦），首度将《阿Sam&阿Tam Happy Together金曲速递》四面台演唱会搬上大马舞台，除了热闹加唱圣诞歌曲，阿伦更在冬至这天获歌迷派送红包，让他惊讶表示“这么早就派红包？”更把拿到的3封红包，慷慨的派其中一封给阿Sam表示，“私人醒（给）的。”

70岁的许冠杰（左）和68岁的阿伦特地为演唱会排舞，两人合唱多首经典名曲《最佳拍档》、《笑看人生》、《最紧要好玩》，让全场歌迷陷入“回忆杀”。两人在安哥部份还唱足9首歌曲，包括《暴风女神Lorelei》、《夏日寒风》、《浪子心声》、《天才白痴梦》及新加坡场没唱的《沉默是金》，诚意十足。（图：星洲日报）

（吉隆坡23日讯）70岁的“歌神”Sam许冠杰和68岁的“谭校长”Alan Tam谭咏麟（阿伦），首度将《阿Sam&阿Tam Happy Together金曲速递》四面台演唱会搬上大马舞台，除了热闹加唱圣诞歌曲，阿伦更在冬至这天获歌迷派送红包，让他惊讶表示“这么早就派红包？”更把拿到的3封红包，慷慨的派其中一封给阿Sam表示，“私人醒（给）的。”

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向来疼爱歌迷的阿Sam在握手环节和女歌迷嘴对嘴亲吻，一度惹现场骚动。黄子华在荧幕上以“解密专员”身份剖析两人的风光史，诉说“神的意义”，调侃在香港保持开唱场数纪录的阿伦“和别人开完又自己开”，妙语如珠逗笑全场歌迷，虽然人没到现场，但受落程度绝不逊于来马为爸爸阿Sam站台的许怀欣和许怀谷。

许冠杰和谭咏麟选于冬至这天在大马亚通体育馆办四面台开唱，甚至还大唱圣诞歌预祝歌迷圣诞快乐。（图：星洲日报）

带领歌迷玩人浪

许冠杰和阿伦难得携手来马开唱，3小时10分钟内唱足42首歌曲，阿伦卖花赞花香的表示自己特地为演唱会排了3支舞蹈，很有诚意。由于这是四面台，所以舞台4面都设大型提词机，歌迷想起阿Sam对阿伦的调侃，“听说红馆的提字机是阿伦发明的。”皆不禁发出会心一笑。

两人中间带领歌迷玩人浪时，阿伦更以激将法对大马歌迷表示，“大家都25岁，一定做得到的。”果然不管是人浪、手机星灯还是全场大合唱，大马歌迷的热情皆让两人大感满意。

“谭校长”阿伦在握手环节时竟收到歌迷给的红包，他还反问“3封都是给我的？那不行。”马上又将其中一封给了和他同场开唱的偶像许冠杰。（图：星洲日报）

自夸“午餐肉”也有市场

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说到两人同样“金曲很多”、“组乐团出身”、“在乡村长大所以很接地气”，阿Sam也一度笑说两人“年纪有番咁上下（年纪有一把），但不失为美男子。”换来阿伦接话，“市面小鲜肉很多，但我们却像吃了防腐剂。”意指两人经得起岁月考验，尽管是“午餐肉”也大有市场。

相较起来，许冠杰的选曲首首经典，还和两位儿子以父子兵姿态演唱《鬼马双星》、《半斤八两》后，再和阿伦热闹飙唱《爱情陷阱》，气势更胜一筹。

70岁的阿Sam台风或许不如阿伦那样“活泼”，但却将自己手上的沙鼓、摇铃一一送给台下歌迷，握手时还不忘送吻，让粉丝哗声四起。

阿伦在台上首唱新歌《废青》，建议大家歌唱比赛时可以选唱这颇有难度的正能量歌曲，也演绎了他曾在《金曲捞》演唱过的华语歌曲《把你藏在歌里面》。他除了获粉丝送花送礼派红包，握手时一度还被歌迷紧捉不放。

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他指许冠杰是他唯一偶像，让许冠杰也表示“能和你这超级粉丝合作很愉快，让我们将广东歌继续流传下去。”