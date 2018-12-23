墨童许愿气球飞越围墙‧美国夫妇圣诞送暖 家住亚利桑那州边境地区巴塔哥尼亚30年老街市的海斯，某日遛狗看到破掉的气球挂在枝头上，气球尾端的纸片写著西班牙文的圣诞清单，海斯自称西班牙文不好，但是大概明白清单内容。

（图：互联网）

（墨西哥23讯）住在墨西哥边境的8岁女童戴亚美放气球许愿，后来获得美国60岁男子海斯赠送礼物，助她圆梦。

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家住亚利桑那州边境地区巴塔哥尼亚30年老街市的海斯，某日遛狗看到破掉的气球挂在枝头上，气球尾端的纸片写著西班牙文的圣诞清单，海斯自称西班牙文不好，但是大概明白清单内容。

为了要让戴亚美圆梦，他根据风向来到墨西哥小城诺加利斯，并在脸书贴文，然后再联络当地电台XENY帮助联络戴亚美。海斯夫妇得知戴亚美住址后，先去超市买货，然后开车45分钟赶到诺加利斯，以“圣诞老人助手”身份找上戴亚美和她4岁的妹妹希梅娜，并将礼物送给了这对兴奋不已的姐妹。

海斯的独子在9年前丧生，膝下无孙，夫妇每年圣诞总感寂寥，能为这对姐妹送上惊喜何乐不为？

海斯说：“我们认识了一辈子的朋友，在那一刻，边境那道冰冷的铁丝网（美墨高墙）被融掉了！”