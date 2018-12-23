火山爆发3公尺巨浪扑岸．印尼海啸222死 位于印尼爪哇岛与苏门答腊岛中间的巽他海峡，疑因喀拉喀托火山爆发而引发海啸，造成至少222人死亡，843人受伤，28人失踪，数百间房屋被破坏，并有9间酒店及数十艘船只严重损毁。

多架轿车被海啸冲到房屋废墟中。（图：法新社）

（卡里塔23日讯）位于印尼爪哇岛与苏门答腊岛中间的巽他海峡，疑因喀拉喀托火山爆发而引发海啸，造成至少222人死亡，843人受伤，28人失踪，数百间房屋被破坏，并有9间酒店及数十艘船只严重损毁。

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正举行海滩音乐会

海啸发生一刻，当地摇滚乐队“Seventeen”正于海滩举行音乐会。网上片段所见，海水突然涌入及冲毁舞台，人群受惊尖叫四散，现场的人也被冲到海水里，场面十分惊险。乐队过后发声明表示，乐队的低音吉他手、经理人、贝司手和一名成员，共4人于事故中丧生，另乐队鼓手及主音的妻子失踪。

印尼国家灾害应变总署发言人苏托波发声明称，火山于周六当地时间晚上9时（大马时间晚上10时）喷发，而海啸于晚上9时30分（大马时间晚上10时30分）袭击南苏门答腊海滩及爪哇西部。

约3公尺高的巨浪冲上海滩，涌入内陆15至20公尺左右才消散。电视画面显示，海啸冲毁民宅、车辆和树木，浩劫后四处一片废墟。

在海边度假的一些市民目击海啸发生一刻，指海水突然冲上岸边，四周随即停电，户外一片狼藉，寸步难行。有楠榜省市民及时逃离海边避过一劫，“我未能成功发动电单车，只能一边祈祷，一边拼命逃跑”。

喀拉喀托火山位于苏门答腊岛和爪哇之间的巽他海峡。当局指出，海啸起因可能与火山喷发造成海底山体滑坡、外加新月引发异常暴潮有关。

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苏托波表示：“上述两起自然现象引发突如其来的海啸。”他补充，国家灾害应变总署目前正厘清海啸真正起因。

他指出，死亡人数恐进一步攀升。

当局把海啸后拍下的片段上载网络，可见马路被水淹浸，汽车翻覆，大批陷入恐慌的居民握手电筒纷纷逃到高处以及清真寺内躲避。

没大马人伤亡

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马来西亚驻印尼大使馆表示，迄今没接获任何大马人在海啸中受影响或伤亡报告。

马来西亚和澳洲已表示准备提供协助救灾。

医护人员为一名伤者进行救治。（图：法新社）