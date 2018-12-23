手机自动关机起火‧财务顾问吓坏了 用了3年的手机自动关机，财务顾问尝试检查电池时，手机电池突然冒出火花，随之著火，吓得他立马丢开手机，灭火后即将电池丢掉。

（新加坡23日讯）用了3年的手机自动关机，财务顾问尝试检查电池时，手机电池突然冒出火花，随之著火，吓得他立马丢开手机，灭火后即将电池丢掉。

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《联合晚报》报道，独立财务顾问苏宝发（62岁），对手机无端端起火燃烧的新闻时有所闻，但他总是觉得新闻太“遥远”，不会跟他扯上边，没想到12月16日，用了3年的某品牌手机在他跟前烧了起来，让他著实吓了一跳。

他说，当天早上，他在家中用著手机，开车出门时就把手机放在左边的座位上。

“我停下车子，拿起手机要检查短讯，却发现手机已自动关机，而且无法启动。”

苏宝发回到家中，再次尝试启动手机，他过后把手机壳拿掉，尝试取出手机电池进一步检查。

拿出湿毛巾将火扑灭

岂料，就在他触碰电池的时候，电池突然冒出火花，他始料不及，吓到他把手机扫到地上。根据他的说法，手机落地后开始冒烟，跟著著火，他情急之下马上拿出湿毛巾将火扑灭。

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他仔细端详手机，发现著火的是电池，他于是取出电池，直接丢掉。

苏宝发事发后到有关品牌手机售后服务处，告知手机著火的问题，对方指这是他们首次接到该款手机著火的事故。对方也指或许是因为更换过手机外壳，电池可能被换掉，才会发生这样的状况。

他解释：“我换手机外壳是因为手机屏幕裂了，要换屏幕就得要换整个手机外壳，才会被迫换掉的。”

苏宝发心有余悸地说：“我习惯把手机放在口袋里，手机如果是在那个当下起火，后果不堪设想。”

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他指出，售后服务员取走了著火的手机，送去检查，并问他是否需要一台备用手机，但他一口拒绝。

手机公司：手机被改装过

手机公司检查过苏宝发的手机，发现手机有被改装过，目前正在调查出事原因。

有关手机公司在答复《联合晚报》询问时说：“顾客的安全是我们所重视的，我们的客服团队已经和苏宝发见面，并取得手机。”

公司指出，该手机经过改装，所以需要进行进一步调查。公司将继续与苏宝发跟进，提供任何所需要的协助。

发言人说：“我们建议顾客，为了安全起见，不应改装任何产品。该公司致力于提供优质的产品，这些产品都经过严格的检测，和最高的品质保证程序，以确保它们的安全性。”

对于手机公司的答复，苏宝发表示自己没有改装手机，他只有在电池出现问题时打开手机背部的外壳，这不是改装。