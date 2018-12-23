【暖势力】护幼之家团圆饭温馨．庆冬至孩子显厨艺 去年冬至，霹雳安顺Jaz护幼之家副主席陈承泉承诺今年冬至赞助食材，不幸的是，陈承泉在数月前逝世。但是，他当时承诺的这一番话，却让女儿陈薇音记在心里。

Jaz护幼之家理事与孩子们一起吃冬至团圆饭，左起谭凤娇、纪曜贤、陈明华；右起余芝圆、谭凯琳、余悦勤、江顺进。（图：星洲日报）

（霹雳‧安顺23日讯）有爱的冬至团圆饭！

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去年冬至，霹雳安顺Jaz护幼之家副主席陈承泉承诺今年冬至赞助食材，不幸的是，陈承泉在数月前逝世。但是，他当时承诺的这一番话，却让女儿陈薇音记在心里。

家属依陈承泉遗愿赞助

今年，陈薇音和母亲张生桂、弟弟陈家伟夫妇，依父亲陈承泉遗愿，赞助及出席护幼之家温馨冬至聚餐，让这顿冬至团圆饭更温馨、有意义。

在这同时，护幼之家的孩子们在理事指导之下，准备了9道温馨美食，让孩子们与理事在冬至夜，一家团圆度节庆，感受团圆的温情。

护幼之家主席江顺进、总务陈明华、财政纪曜贤、理事余悦勤、谭凤娇、纪敏程都在场与孩子们一起吃团圆饭，并对孩子们的厨艺赞不绝口。

江顺进与陈明华向星洲日报说，护幼之家除了关注孩子们的教育外，也一直让孩子了解中华文化的各种节庆，如春节、元宵、端午节、中秋节、冬至等，并依传统庆祝。

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孩子将他们精心制作的节庆卡送给江顺进（左二）、余悦勤（右一）。（图：星洲日报）



盼孩子们有温暖童年

江顺进说：“我们要让孩子们在护幼之家中，有一段温暖的童年。待他们长大后，也会想起童年在护幼之家的温馨情景，日后回来护幼之家时，也能一样关怀弱势的孩子们。”

陈明华说，护幼之家有31名孩子，其中20名年龄较大的孩子，在理事余悦勤、谭凤娇和职员的指导下，为大家准备了9道美食。孩子们也学习搓汤丸，在团圆饭中让大家分享。

“在学习过程中，孩子们懂得煮饭菜、洗碗、洗衣服、折衣服，日后出外也能从容地独立生活。连年纪小小的钟美君，在节庆回家时，还会为祖母处理家务，邻居见到也称赞。”

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孩子们一起搓汤圆，并了解吃汤圆的意义。



精心制作冬至卡赠理事

在享用团圆饭后，孩子们拿出他们精心制作的冬至卡赠送给理事们，让理事们很窝心。

护幼之家较后颁发感谢状给已故陈承泉，以表扬他关怀孩子的精神，感谢状由张生桂及家人接领。

冬至温馨菜单有ABC肉骨汤、咖喱大虾王、叉烧拼虾球、饺子胡须鸡、茄汁黑鲳鱼、猪手卤鸡蛋、鲍鱼芥兰花、爱心汤圆及水果拼盆。