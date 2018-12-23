【暖势力】入围2019年全球教师奖50强．热忱博士奉献特殊生 “如果我继续待在教育部工作，或只是在大学担任讲师，这样的人生对我来说仿佛不完整，我希望经常与学生在一起。”

放弃教育部及大学讲师的工作，莫哈末凯鲁安努亚甘与特殊学生处在一起，把他所拥有的知识运用在学生身上。

（柔佛‧新山23日讯）拥有高学历、高职位并不代表人生绝对圆满！入围2019年全球教师奖50强的特殊教育教师莫哈末凯鲁安努亚，拥有博士学位、曾任教育部特殊教育局副局长，但无阻他想要留在中学教导特殊学生的信念。

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“如果我继续待在教育部工作，或只是在大学担任讲师，这样的人生对我来说仿佛不完整，我希望经常与学生在一起。”

由国际教育组织瓦尔基基金（Varkey Foundation）举办的年度全球教师奖，今年接获来自全球179个国家超过1万份提名，莫哈末凯鲁安努亚是唯一入选50强的大马人。得奖人将能获得100万令吉的奖金。

40岁的莫哈末凯鲁安努亚来自柔佛丰盛港兴楼，在士姑来大学城国中二校担任特殊教育副校长，至今在教育界工作近20年，大半部份时间都献给了特殊学生。

设计出“融合教育模式”

他也因为与特殊学生长时间接触后，了解到他们真正的需求，进而利用他的知识，为特殊学生设计出“融合教育模式（inclusion module）”，更获得教育部的认可。

身为知识分子，莫哈末凯鲁安努亚选择与他人不一样的路，也许会有许多人好奇，他为何不到大专学府担任全职讲师，或是继续在教育部工作。

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莫哈末凯鲁安努亚对《星洲日报》说，“我想是因为热忱吧！在大学教书只是一种选择，但我的选择是到学校教书，能够把我所学的知识运用在学生身上，能够与特殊学生在一起。”

他是一名特约大学讲师，不定期进入大学执教，主要负责教导新教师。

他多次到多国出席特殊教育研讨会，名下出版的文学及学术文章作品多达25篇。

他中学毕业后，考取特殊教育文凭，2000年进入新山伊丽莎白公主特殊学校执教。

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莫哈末凯鲁安努亚(左)乐于在中学执教，并坦言一切都是因为热忱才会做此决定。



下乡宣导特殊教育

莫哈末凯鲁安努亚推行“提前介入（early intervention）”

计划，进入偏远乡区拜访家中有特殊孩子，却没有被送去上学的家庭。

他认为，亲自进入乡区向村民宣导特殊教育的重要性，更为有效，因乡区内尚有许多年长人士没有使用社交媒体。

利用再循环物品制作教材

他所接触的特殊学生，包括患有失明、听障、唐氏综合症、自闭症、过动、学习障碍等，而在当时的教育体系下，没有特别课程规范教导特殊学生，因此令他萌生继续深造的念头，希望能设法改善特殊学生面对的困境。

莫哈末凯鲁说，当时许多学校不愿意录取特殊学生，他取得学士学位后再回到中学执教，并献议在校内设立学前教育班。

他表示，在缺乏教学设备及资源的情况下，他必须利用再循环物品制作成教材。他也为视障学生引入盲文教科书及压花图表教学。

他考取硕士及博士学位时，分别以融合教育及融合课室的合作教学（coteaching）为毕业论文主题，探讨协助教师在同一间课室内同时教导普通学生及特殊学生。

莫哈末凯鲁安努亚（右二）教导学生上烘焙课，学习制作包点。



推“融合教育”与普通生同学习

莫哈末凯鲁安努亚提出的“融合教育（Inclusive Education）”模式，已被纳入《2013至2025年国家教育发展大蓝图》，并强调特殊学生可与普通学生在同一间课室共同学习，但教师愿意调整及改变，并与家长合作及推行“个别化教育方案（Individual Education Plan，简称IEP）”。

目前他已培训12位学生继续深造，包括失明及患有学习障碍的学生，如今已成为教师及歌手，也有学生考取博士学位。

他透露，现今尚有特殊孩子不被学校接纳的，所以他计划在新山区开设特殊教育中心，该中心预计可容纳20位至35位学生，首个月的运作费用必须筹集至少6万令吉，平均每个月开销为1万8000令吉，目前尚缺乏资金。