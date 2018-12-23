赛夫丁：勿对政局置身事外‧要求努鲁别“跳船” 努鲁依莎连同拉菲兹以及凯里在上周进行会面后，即毫无预警地宣布辞去党内的一切职务，引发诸多揣测。

（吉隆坡23日讯）公正党总秘书拿督赛夫丁坦承，努鲁依莎辞去党内职务的原因主要是对于目前的政局发展感到不满；然而，赛夫丁也已向努鲁依莎提出要求，不要选择“跳船”，对所有的政局发展置身事外。

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努鲁依莎连同拉菲兹以及凯里在上周进行会面后，即毫无预警地宣布辞去党内的一切职务，引发诸多揣测。

3人聚餐没谈成立新政党

赛夫丁接受《马来西亚前锋报》专访时再次澄清，努鲁依莎与两人的会面仅是轻松的聚会，无谈及任何严肃的话题，与努鲁依莎辞去党内职务的事件也没有关联。

赛夫丁表示，3人已经彼此认识多年，这也并非3人首次进行聚餐。

他强调，3人在聚餐中没有谈及任何成立新政党的课题。

“他们的聚会中讨论的内容都是一些轻松的话题，包括她（努鲁依莎）孩子的上学情况，他们也讨论了关于最新的科技发展，拉菲兹则更多谈及如何保养，让自己的肚子不再向前扩展；而且他们的会面是在午餐时间，因此没有触及严肃的课题，如退党的事件。”

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赛夫丁认为，努鲁依莎一心推动国家改革议程；然而，我国目前的政局发展，却非努鲁依莎所期盼的情况。

“她有自己的观点，但碍于其公正党副主席、安华的女儿以及副首相女儿的身份，导致她无法坦率的表达；所以，最简单的方法就是选择辞职。”

赛夫丁表示，自己已要求努鲁依莎，无论发生任何事情，都不能选择置身事外。

“我告诉她不能跳船，我们正在航行，你可以选择坐在边缘，但不能逃上岸边，因为20年的斗争不是一个短暂的期限。”

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辞职非避嫌“裙带关系”

赛夫丁重申，努鲁依莎并非为了“裙带关系”避嫌，而选择辞职。

他指出，努鲁依莎是获得党员的票选成为公正党副主席，并且获得大部份槟州区部主席的支持而受委为公正党槟州联委会主席。

“希盟目前的焦点聚集在是否要接受退党的国会议员；据我所知，努鲁依莎对此有所不满。”

是否接受国阵议员跳槽

希盟509后已探讨

赛夫丁透露，希盟在509大选后就已经探讨是否接受国阵议员跳槽。

他指出，霹雳两名巫统州议员在大选后跳槽，让希盟赢得霹州政权后，希盟党主席理事会会议就开始讨论是否在未来接受跳槽议员的问题。

“我们开出了几个跳槽的条件，首先必须公开宣布退党；接着要有一段冷却期，但没阐明多长时间，才能选择要加入那个希盟政党，有关的政党须仔细审查申请者的背景，若有负面形象者，党必须用智慧来决定是否接受有关人选。”

他表示，公正党从1998年创党至今、党内的冲突几乎不曾间断；然而，无论党内的冲突如何激烈，最终能赢多少国会议席，才是真正决定公正党有多强大的关键因素。

倒马哈迪是反对党伎俩

赛夫丁也否认，希盟内出现倒马哈迪的议程，并指有关传言是反对党的政治伎俩。

早前宣布退出巫统的霹州拉律区国会议员拿督斯里韩沙再努丁声称，36名国阵国会议员已经签署协议，一旦有人在国会对首相敦马哈迪提出不信任动议，将会选择支持马哈迪。

“我们共同建立希盟，一起奋斗了2年，在同一个标志下参选，共同推举马哈迪为首相，旺阿兹莎为副首相，安华为候任首相；如今却突然传出有人要提出不信任动议，问题是动议由谁所发起？肯定是反对党，至于谁是发起人，相信只要韩沙能够回答。”