社险机构：至10月4.55亿保费‧就业险逾2万人受惠 “该计划使大约2万名失业雇员受益，每月获得600令吉的津贴，最长可达3个月。”

（雪兰莪‧八打灵再也23日讯）大马社会保险机构（PERKESO）首席执行员拿督莫哈末哈兹曼说，就业保险计划（EIS）落实后取得不错的效果，截至今年10月共收取4亿5500万令吉的保费，为2万1445名失业雇员提供津贴保障。

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他对英文《星报》说，目前有2万6605名失业雇员提出申请，当中2万1445人获得临时援助。

“该计划使大约2万名失业雇员受益，每月获得600令吉的津贴，最长可达3个月。”

他补充，只要满足相关条件，投保超过12个月的失业雇员都有资格申请津贴，它旨在保障年龄介于18至60岁，逾660万来自私人企业的本地员工。

2017年就业保险计划法令第30条文阐明，失业雇员即投保人若是自愿辞职、合约届满、雇主和雇员同意终止合约、按合约完成工作、退休，以及行为不检被开除，都无法索赔。

失业雇员除了公务员、外劳，皆可申请各项津贴索赔，包括求职津贴、提前再就职津贴、收入减少津贴和培训津贴。

他也说，失业雇员申请津贴后要遵守该机构条规，其中一项如每月定期更新求职进展，否则该机构有权终止享有津贴的资格。

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另一方面，公会组织敦促政府增加该计划的透明度和完整性。

雇联：承担遣散费还要缴保费

大马雇主联合会（MEF）执行董事拿督山苏丁促请政府重新审查该计划，原因是雇主需承担赔偿遣散费的风险，同时还要缴纳该计划的保费。

他补充，政府需确保该计划受益人不在1967年劳资关系法第20条文下获益。

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他也说，该计划对签署固定期限合约的雇员不公，他们同样为公司作出贡献却没资格申请津贴。

另外，大马职工总会（MTUC）总秘书所罗门认为，该计划缺乏有效的监督执法人员。

“无法保证雇主会否随意裁员，导致越来越多失业雇员滥用津贴。”