林冠英：31日关闭‧希望基金筹获近2亿 他说：“所有欲捐款的单位必须尽快赶在12月31日关闭之前，将款项或支票存进大马希望基金信托户头，捐给大马希望基金的款项能在2019年获得扣税。”

（布城23日讯）财政部长林冠英宣布，大马希望基金信托户头将于12月31日正式关闭，目前为止希望基金总共筹得1亿9914万0218令吉80仙。

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他说：“所有欲捐款的单位必须尽快赶在12月31日关闭之前，将款项或支票存进大马希望基金信托户头，捐给大马希望基金的款项能在2019年获得扣税。”

林冠英今日发文告披露，截至今日（23日）上午9时，希望基金总共筹得近2亿令吉，捐款者包括个人、团体、机构及国家会计局所管理的定期存款利息。

他说，总稽查司局将会审查希望基金接收及支出帐目，确保该基金的管理顺畅及廉洁；财政部也会委任外部审计公司审计希望基金户头，此举也符合1957年审计法令第7条文。

林冠英也保证，希盟政府会确保将这笔捐款用于偿还国债，并向所有在这期间向大马希望基金做出捐款的大马人民表达诚挚的感谢。

“虽然希望基金所筹获的款项远远不及高达1兆令吉的国债，但希盟政府非常感激大马人民在解决国债问题上给予的支援，这表明了人民非常关心和团结一致地帮助政府共同解决国债问题。”

“我们希望这种像征著大马人民忠诚和爱国主义的精神，能永远持续下去。”

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“希盟政府也要向国家元首苏丹莫哈末五世陛下对希望基金的支持表示由衷的感谢。”