郭素沁：欧洲歧视棕油‧马印柬2月开会寻对策 原产业部长郭素沁指出，大马、印尼和柬埔寨将于明年2月在印尼雅加达举行会议，就欧洲歧视棕油的问题商讨对策，特别是法国国民议会排除使用棕油作为生物柴油的议决。

郭素沁（中）派发圣诞节礼物给低收入家庭的儿童后合照。（图：星洲日报）

（吉隆坡23日讯）原产业部长郭素沁指出，大马、印尼和柬埔寨将于明年2月在印尼雅加达举行会议，就欧洲歧视棕油的问题商讨对策，特别是法国国民议会排除使用棕油作为生物柴油的议决。

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她说，在法国国民议会做出有关议决后，她将在近期内与印尼商讨下一步行动。

“这对棕油是一种歧视，我国将会就有关议决提出强烈的抗议，这将是一场持续的‘战争’。”

她说，棕油生产国只是要求法国对各国进行公平贸易，两个最大的棕油生产国，即大马和印尼也进口很多法国产品，包括食品、科技产品等等，而我国从法国进口的还包括空中巴士和潜水艇。

她也是士布爹区国会议员，她于今日为扶轮社武吉加里尔分社举办的捐血及健康检查社区服务活动主持开幕后，在新闻发布会上说，我国只希望法国不要歧视大马产品，特别是棕油，这对法国而言应该是合理的要求。

说服小园主申请MSPO

对于欧洲国家将棕油与热带雨林遭砍伐扯上关系，她说，该部将于明年加强说服小园主，确保他们于2019年12月31日前取得大马棕油永续认证（MSPO）。

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她说，MSPO是反击反棕油运动的重要举措，对于栽种面积40公顷及以下是免费申请，由政府100%津贴。

提到棕油价格，她说，两星期前为每公吨1789令吉，而截至周五已经上涨到突破2000令吉，这是令人鼓舞的发展。

明年办“爱大马棕油”运动

她透露，该部已经计划于明年与非政府组织、学校、政府机构和媒体合作，举办“爱大马棕油”醒觉运动，以提高大马人对棕油的使用。

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她说，很多大马人不知道棕油的好处，而且在该部致力反击反棕油行动的同时，若大马人也不支持和使用棕油就说不过去了。

出席者包括扶轮社武吉加里尔分社主席马丁佐治和筹委会主席苏巴耶希。