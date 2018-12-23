林冠英：打击走私‧耗7亿装69扫描器 他说，55部货柜扫描器、6部人体扫描器及8部行李扫描器将公开招标。货柜扫描器每部价值1200万令吉，非常昂贵。

林冠英为北海关税村已翻新的民众会堂开幕。右为关税局总监拿督斯里苏博马廉。（图：星洲日报）

（槟城‧北海23日讯）财政部长林冠英说，为了更有效执法及打击走私活动，财政部已指示关税局在全马港口、机场及边境关口安装共69部货柜、人体及行李扫描器，预计耗资7亿令吉，明年底完成。

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他说，55部货柜扫描器、6部人体扫描器及8部行李扫描器将公开招标。货柜扫描器每部价值1200万令吉，非常昂贵。

他说，虽然成本庞大，但为让关税局更有效、清廉及专业地执法，财政部将竭尽所能完成这项计划，包括以更低的成本或以租赁方式进行。

他今日为以其国会议员拨款9万2000令吉翻新的北海关税村宿舍民众会堂及道路开幕后，召开新闻发布会。

私烟让国损失50亿税收

林冠英也说，市场上的走私香烟，造成国家损失50亿令吉的税收。因此，为打击私烟，国会下议院也已通过修改法令，即家中涉及走私和销售香烟的刑罚，首犯者一旦罪成，罚款将增至10万令吉至最高50万令吉，或监禁不少于6个月但不超过5年，重犯者的最高罚款增至最高100万令吉。

“原有刑罚，首犯者的最低罚款为逃税额的10倍或监禁不超过3年，其实并不重。”

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他说，有关法令只对付涉及售卖和走私烟草者，并没针对购买私烟的烟民。

“关税局将会在全国分发有关刑罚的海报，警惕商家别犯险售卖或走私烟草。”

他说，相关法令一旦在宪报上颁布，意味着执法员的权力也随之提高，财政部将设立内部监督小组，成员由反贪会或反贪会前主席丹斯里阿布卡欣推荐，可以是反贪会官员或退休官员，以避免关税局执法员滥权及趁机向走私商索取更高的贿金。

“财政部知道烟草税收欠收多少，若关税局没有‘回收’一定的数额，证明里头出现问题及弱点，届时内部监督小组就可介入调查。”

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另外，他承诺将会根据关税局总监拿督斯里苏博马廉及关税村宿舍居民协会主席阿都马迪的要求，逐步翻新已残旧及失修的关税村宿舍。