敦马：正值壮年拥专业知识‧“私人界聘退伍兵不吃亏” 马哈迪表示，私人界聘请退伍军人并不会吃亏，因为新世代的大马退伍军人在各领域，包括从食品制造业到宇航业，都具有丰富的经验和专业知识。

（吉隆坡23日讯）首相敦马哈迪呼吁私人界配合政府提升退伍军人的福利，特别是为符合资格的退伍军人提供就业机会。

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马哈迪表示，私人界聘请退伍军人并不会吃亏，因为新世代的大马退伍军人在各领域，包括从食品制造业到宇航业，都具有丰富的经验和专业知识。

“34至42岁年龄层的退伍军人正值壮年，肯定能长期为雇主效劳，贡献所长。”

马哈迪在今天为退伍军人事务机构（Perhebat）第52届学员结业礼上发表的献词时这么表示，不过由于马哈迪因故未克出席，因此他的讲词由国防部长莫哈末沙布代读。

马哈迪指出，根据第11大马计划的中期检讨报告（2016-2020），私人界将继续推动国家经济增长，投资料取得5.7%的年增长。

“这是私人界协助政府的最佳平台，更重要的是，这能报答军人的付出和功劳。让我们共同打造高收入国，进而让大马重回亚洲之虎的地位。”

有助减少依赖外劳

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马哈迪也指出，雇用退伍军人和他们的子女，也将有助于减少我国对外劳的依赖。

“我相信新世代的退伍军人能够成为汽车等各领域的熟练劳动力，进而为迎接工业革命4.0做出贡献。”

他表示，相信大多数人民都了解我国经济的严峻状况，以及政府所能给予的拨款的能力有限，但通过退伍军人事务机构与私人界及官联公司的合作，将能够克服上述难关。