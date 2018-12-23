媒体“逼供”恋情．杨美盈：私事不答 近日被传出与IOI产业首席执行员李耀升恋爱的能源科艺环境部长杨美盈，今日面对媒体“逼供”时，以“私事不答”简短四字拒绝对传闻作出回应。

杨美盈（左）参观枪械展，表示不回答私事。（图：星洲日报）

（柔佛‧麻坡23日讯）“私事不答！”

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近日被传出与IOI产业首席执行员李耀升恋爱的能源科艺环境部长杨美盈，今日面对媒体“逼供”时，以“私事不答”简短四字拒绝对传闻作出回应。

杨美盈今日下午出席巴口警察训练学院举办的麻坡环保嘉年华活动，受媒体追问恋情时，表示拒绝谈论自己的私事。

面带笑容的杨美盈未待记者开口，就先说：“我知道、我知道你们要问甚么……”，过后表示私事不答，然后匆匆离开会场。

随著杨美盈的友人日前在脸书上传了一张杨美盈与李耀升的合照，引起各界关注，纷纷猜测两人的恋情。

记者也发现，杨美盈的家人及亲属于昨晚在脸书加李耀升为友，让恋情更添真实性。

不过，她今日回到其峇吉里国会选区出席活动时，表示那是其个人隐私，不愿多谈。

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据悉，40岁李耀升是IOI地产集团创办人丹斯里李深静的幼子，长兄是现任集团首席执行员拿督李耀祖。