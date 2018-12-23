林冠英：是否调整预算案‧“原油价跌破50才考虑” 财政部长林冠英说，如果原油平均价格跌破每桶50美元（约209令吉），政府才会重新调整2019年财政预算案，否则将保持原状。

孙意志（左二起）陪同林冠英鸣笛，左三为周玉清。（图：星洲日报）

（槟城23日讯）财政部长林冠英说，如果原油平均价格跌破每桶50美元（约209令吉），政府才会重新调整2019年财政预算案，否则将保持原状。

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他今早出席占领土库街圣诞欢乐跑后受询时说，财政部以原油每桶70美元（约292令吉）的价格计算并拟定明年的财政预算案，所以不能以每日油价变动，而应以常年平均油价作为标准。

“以前，当油价从每桶52美元（约217令吉）涨至72美元（约301令吉）时，我们没调整预算，那现在油价下跌我们也不会做出调整，除非跌破每桶50美元（约209令吉）。”

他说，如今国际石油价格不稳定，美国总统特朗普若突然发表任何谈话，也会影响油价，所以财政部不会就油价的轻微浮动而去修改财政预算案。

今年拨款今年发放

他也说，希盟政府今年宣布拨款，今年就会发放，这包括拨出7700万令吉特别拨款予联邦土地发展局（FELDA）、1亿6400万令吉特别拨款予小型农业及割胶业、3亿2800万令吉特别援助金予家庭收入低于3000令吉的学生、140万名联邦政府公务员获500令吉特别拨款（bayarankhas）等。

“前朝政府出了名玩臭，今年宣布拨款给学校，但2年后才发放拨款，希盟政府认为这是不健康的。我们要有一个健康的社会。”

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他说，前朝政府无法解决的控制中学及电脑班的问题，如今换了政府最终得以解决。

他说，希盟政府也想尽快兑现509大选时所许下的诺言，但前朝政府过去61年的封建制度并无法一夜之间改变，因此希望人民给予希盟政府一些时间，慢慢去改善及纠正前朝的失策与错误。

今早全程6公里的占领土库街圣诞欢乐跑是占领土库街主办单位配合5周年纪念而举办的，获6000人参与。大会也在起跑点大洒雪花，让参与者感受如圣诞下雪的气氛。林冠英也在活动上呼吁人民要多运动，为社会及国家做出更多的贡献，国家也能变得更健康。

与会者有林冠英夫人周玉清、槟青体会主席孙意志、州议员黄顺祥和魏子森、TLM Event董事经理黄继升等。

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