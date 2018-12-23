不满10大华团被指是行动党团体．华理会吁联合报案 他对《星洲日报》指出，华理会也在第一时间联系相关华团详谈，将在这两天内召开新闻发布会，对有关指控做出反驳和澄清。

（吉隆坡23日讯）马来西亚华文理事会主席拿督王鸿财表示，指责10大华团为“行动党团体”（Team DAP）是毫无根据和恶意中伤的指控；华理会已致函各华团建议联合报案，并促请警方对付散播不实言论者。

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他对《星洲日报》指出，华理会也在第一时间联系相关华团详谈，将在这两天内召开新闻发布会，对有关指控做出反驳和澄清。

沙巴网络新闻网站《sabahkini.com》今日引述网媒《大马公报》（MalaysiaGazette）转载星洲日报有关10大华团向教育部提出修订小学历史课纲的事情进展的特别报道，惟在标题上采用强烈字眼，直指10大华团是“行动党团体”，引起议论。

10大华团包括华理会、华总、董总、教总、全国校长职工会、林连玉基金会、华社研究中心、留台联总、留华同学会及校友会联合总会。

王鸿财认为，10大华团所提出与教育和历史有关的课题，不应该与政党挂钩。

有关团体建议修改小学历史课纲内容包括：教育部重新修订小学历史课纲，以便内容更契合学习历史意义、小学历史课本应该以“一纲多本”模式出版，让各源流课本内容符合学生实际生活情况。

他们也要求，教育部接纳华社推荐的历史学者参与教育部历史科咨询委员会。

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王鸿财说，教育部副部长张念群也安排华团代表和教育部历史科咨询委员会进行会议，双方交流积极和正面，随后该部也安排第二次会议。