消防车没撞阿迪．有视频为证 在首邦市USJ25区施菲尔斯里马哈马廉曼兴都庙骚乱事件执勤时，疑遭暴徒殴打至重伤不治的消防及拯救人员莫哈末阿迪，在当天事发后有人指他是遭倒退的消防车撞伤，如今有视频流出，显示消防车倒退时后方并没有撞到人，直接证实该说法是子虚乌有。

视频可见消拯车倒退时直接撞上紧急医药援救服务消拯车，并没有撞到任何人。（图：星洲日报）

（雪兰莪‧八打灵再也23日讯）在首邦市USJ25区施菲尔斯里马哈马廉曼兴都庙骚乱事件执勤时，疑遭暴徒殴打至重伤不治的消防及拯救人员莫哈末阿迪，在当天事发后有人指他是遭倒退的消防车撞伤，如今有视频流出，显示消防车倒退时后方并没有撞到人，直接证实该说法是子虚乌有。

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根据这个在网络上流传的22秒的视频，清楚可见消防车在倒退时是直接撞到后方的紧急医药援救服务消拯车（EMRS），并没有撞到人。

视频显示，虽然在消防车倒退前有一名消拯人员在后方，不过该消拯员见消防车倒退即闪开，并未被撞到。

根据早前的新闻报道，这名消拯人员相信就是当时现身说法驳斥流言的哈金。

这视频清楚还原当时的真相，消拯局总监莫哈末韩丹早前也驳斥兴都庙保卫小组主席拉玛吉指阿迪是遭消防车撞伤的说法，拉玛吉昨日也就此发文告向莫哈末阿迪的家属道歉。