驳斥“委火箭团队修历史课程”‧张念群：社媒抹黑 她发文告强调，指她计划让华社非政府组织负责修订中小学历史课程的报道是毫无根据，并要求对方即时撤下相关报道。

（布城23日讯）教育部副部长张念群驳斥网络流传有关她委任“行动党团队”，或华社非政府组织负责修订中小学历史课程的消息。

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她发文告强调，指她计划让华社非政府组织负责修订中小学历史课程的报道是毫无根据，并要求对方即时撤下相关报道。

“这类报道是很不负责任的行为，尝试煽动种族情绪。我强烈否认。”

沙巴网络新闻网站《sabahkini.com》及《mindarakyat》部落格日前发表一则标题“副部长证实成立‘行动党团队’，修订小学历史课程”的内容。

张念群表示，如果对方不愿撤下相关新闻及言论，她将毫不犹豫的采取法律行动，因为该报道尝试抹黑她及教育部。

她说，“小学标准课程”（KSSR）所有科目在2017年开始进行检讨与修订，而教育部历史科学者委员会在2017年成立，当时她还未担任教育部副部长一职。

称没插手修订历史课程

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“四年级历史课本的检讨与修订工作于2017年完成，因此我不可能在修订中小学历史课程事项上插手，更何况是委任任何‘行动党团队’或华社非政府组织参与其中。”

她强调，历史科学者委员会与任何非政府组织展开的会议，纯粹针对历史课纲及小学标准课程提建议，她本身不曾参与。

她相信，历史科学者委员会及参与的专业团队将依据他们的智慧及权威，针对检讨与修订历史课纲做出合理的决定。

“我尊重由希盟政府推崇的言论自由的当儿，我也要劝请民众不要转发、传播含有诽谤因素及毫无事实根据的报道及言论。”