法力促公众给时间空间．让阿迪家属抚平伤痛 掌管国家团结与社会和谐事务的首相署副部长拿督威拉法力拉菲克促请公众，现阶段让不幸逝世的消拯员莫哈末阿迪的家属，有时间和空间抚平伤痛。

法力拉菲克（右二）移交器材配备给笨珍民防部队，由海鲁（右一）接领。左起是马晋及罗斯兰。（图：星洲日报）

（柔佛‧笨珍23日讯）掌管国家团结与社会和谐事务的首相署副部长拿督威拉法力拉菲克促请公众，现阶段让不幸逝世的消拯员莫哈末阿迪的家属，有时间和空间抚平伤痛。

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至于莫哈末阿迪的死因应交由执法单位去调查，让正义获得伸张。

针对有报道建议把莫哈末阿迪逝世之日列为国民团结日，法力拉菲克表示，由于整个事件还未平息，我们应让死者家属平复心情之后，才进一步讨论。

法力拉菲克也是丹绒比艾区国会议员，他今日上午在笨珍宗教师活动中心，出席一项民防部队移交器材配备的仪式后，针对雪州兴都庙骚乱事件这么表示。

他认为，人民应该理性看待这起案件，因为此案属于刑事案件，虽然涉及不同种族的冲突，但不应该被操弄成为种族课题。

他也披露，从莫哈末阿迪重伤入院抢救，转移到国家心脏中心接受治疗，整个过程他都有参与。

他也形容莫哈末阿迪在离去时非常安详。

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他在会上致词时，也主持引导全场民防部队队员起立为死者莫哈末阿迪默哀。

出席仪式者包括：大马民防部队总监罗斯兰、柔佛州民防部队主任马晋、笨珍县民防部队主任海鲁、北干那那区州议员杨敦祥、埔来士巴当区州议员达吉乌丁等。

法力拉菲克移交总值4万5000令吉的器材配备给笨珍民防部队。