教总：不解花5个月安排面试‧“师资调派与前朝无异” 教总秘书长陈清顺今日接受本报电访时说，希望教育部能在明年将师范学院毕业生的面试提前至7或8月进行，并减少繁文缛节及改善整体程序，以确保各源流学校在新学年开学的第一天，便有充足师资。

（雪兰莪‧八打灵再也23日讯）教总对教育部需要花上约5个月的时间，才安排在今年6月毕业的师范学院学生在11月进行面试，感到不解。

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教总秘书长陈清顺今日接受本报电访时说，希望教育部能在明年将师范学院毕业生的面试提前至7或8月进行，并减少繁文缛节及改善整体程序，以确保各源流学校在新学年开学的第一天，便有充足师资。

他说，这与前朝教育部在处理师资调派的问题一样，包括2017年师范学院毕业生在10月毕业，但是在1或2月才面试，导致他们3月才正式获得聘任书。

可先当临教才面试

他说，如果教育部在调派师资的程序上无法做出改善，可让师范学院毕业生先以临教身份，在开学时到需要填补师资的学校执教，之后才进行面试及发出正式聘任书，以让该校直接吸纳他们为正式教师。

“2018年的做法就是这样，原本时任副教长拿督张盛闻说，要到3月才能将师范毕业生派到学校，我们反对和争取，最后在拿督斯里魏家祥的协助下取得内阁同意，让这些毕业生先以临教的身份到学校填补空缺，之后才面试，最后正式聘任。”

他说，若学校在开学时面对师资短缺的问题，则需要董事部出钱聘请教师代课，因此希望教育部能尽快发出各校可以聘请临教的配额，以便能使用政府的拨款来聘请临教。

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2017至2018花上百万聘临教

“早期聘请临教是很顺畅的，但是后来政府因财政问题，没有拨款让学校聘请临教。

我们估计华小董家协在2017至2018年间，整体已花了上百万令吉聘请临教。

“教育是政府的责任，我们都是纳税人，都有缴税给政府，他们说要把大马的教育提升至世界级水准，但是连最基本的师资都没有办法解决。

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“我们对新政府抱着很大的希望，希望他们能做得比之前更好。”

他再次促请教育部尽快完成师资调派，并在开学时给予出现师资短缺的学校聘请临教的配额，以缓和师资短缺的问题。

西马华小缺700只补277人

另外，陈清顺说，数据显示，西马华小目前有600至700个师资短缺，但是在1176名准教师当中，只有277人会被派至华小。

他说，前朝政府定下协议，即所有来自东马的师范学院学生，在西马受训与毕业后，必须派回东马执教，因此在这277名准教师当中，也会有一部份被派至东马。

“据我们的了解，东马的师资问题不大，以致有些来自师范学院华文组的东马教师，因东马华小没有师资空缺，而被派至国小。我们认为在这种情况下这样的调派是浪费资源，所以希望教育部做出调整。”