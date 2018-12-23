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那英云顶个唱宣布加场

2018-12-23 17:55

那英云顶个唱宣布加场

那英暌违18年来马一“唱”，已让许多乐迷趋之若鹜，成为2019年最令大家期待的演唱会之一！《那英那世界巡回演唱会》云顶站原定于明年2月16日（星期六）举办，有鉴于外界反应热烈，主办单位正式宣布决定在2月1日（星期五）再加开一场，更以特优惠价回馈乐迷对那英的支持。
那英云顶演唱会反应热烈，主办单位宣布将于，明年2月15日再加开一场。

（吉隆坡23日讯）那英暌违18年来马一“唱”，已让许多乐迷趋之若鹜，成为2019年最令大家期待的演唱会之一！《那英那世界巡回演唱会》云顶站原定于明年2月16日（星期六）举办，有鉴于外界反应热烈，主办单位正式宣布决定在2月1日（星期五）再加开一场，更以特优惠价回馈乐迷对那英的支持。

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《那英那世界巡回演唱会》云顶站将于2019年2月15及16日，晚上8时30分，在云顶云星剧场连开2场。加场演出更以优惠票价答谢歌迷，分别为817、664、574、394及187令吉。24日起开放购票，可谓是那英给粉丝最好的圣诞礼物。欲知更多购票详情，可浏览http://www.rwgenting.com或拨打03-27181118。 

文章来源：
星洲日报·娱乐·2018.12.23

 
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