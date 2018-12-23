那英云顶个唱宣布加场

那英暌违18年来马一“唱”，已让许多乐迷趋之若鹜，成为2019年最令大家期待的演唱会之一！《那英那世界巡回演唱会》云顶站原定于明年2月16日（星期六）举办，有鉴于外界反应热烈，主办单位正式宣布决定在2月1日（星期五）再加开一场，更以特优惠价回馈乐迷对那英的支持。