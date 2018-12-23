张念群：24日正式收到师资数额．1176新教师尽速调派 她说，自上任副教长以来便十分关注教师调派事宜，也为此多次召见相关部门，加快新教师的调派程序。

（雪兰莪‧八打灵再也23日讯）教育部副部长张念群说，教育部将在明日（24日）才会正式收到公共服务局（JPA）批准的2019年师资数额，以将1176名成功通过面试的新教师调派到学校。

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她今日发文告指出，惟有当调派程序完成之后，该部才能准确安排各州所需的临教配额。

她说，自上任副教长以来便十分关注教师调派事宜，也为此多次召见相关部门，加快新教师的调派程序。

考虑异乡教师调职申请

“对此，我在本月13日发文告提醒面试成功的准教师，务必在12月16日之前，在E-Graduan系统更新个人资料，使接下来调派程序顺利进行。

“教育部将在12月24日正式收到公共服务局所批准的2019年师资配额，调派这1176名成功面试的教师到国小、华小和淡小执教。

“同时，我们也会考虑那些在异乡服务多年，且一直渴望回到家乡任教的教师所提出的调职申请。”

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她说，该部尽快安排师范学院共1176名准教师的调派，在最短时间内让各源流学校师资短缺的问题得以减缓，以免影响学校运作和学生学习。

张念群昨日说，教育部会在1月完成师资调派。

她在今年10月指出，教育部将师范学院毕业生的面试期提前至10月29日至11月9日，以确保师资调派工作能在今年杪顺利完成，让受委派的教师在明年新学年开课的第一天，如期前往指定的学校报到。