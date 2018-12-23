低年级虽废考‧补习安亲班仍盛行 他说，其实将孩子送到安亲班不止是为了学术上的学习，更多的是协助塑造孩子的品行与自律的习惯。

（雪兰莪‧八打灵再也23日讯）虽然教育部宣布废除小学一至三年级的考试，但是补习和安亲班依然盛行。

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郭志豪：家长没时间督促孩子

补习教师郭志豪接受星洲日报电访时说，无论教育部是否废除考试，大部份双薪家庭的家长都没有时间督促孩子，有的也不晓得合适的学术指导，因此会选择将孩子送到补习或安亲班。

他说，其实将孩子送到安亲班不止是为了学术上的学习，更多的是协助塑造孩子的品行与自律的习惯。

“有的孩子没有自动自发做功课的习惯，但是来到安亲班就有时间表，大家放学后吃午餐，然后做功课和补习。这些习惯的养成能避免他们懒散，如果小时候懒散，长大后就会持续懒散。

“有些家长也认为，孩子在家不外乎玩手机、看电视，认为把孩子送去补习或安亲班，是更好选择。”

他说，该补习班暂时会维持现有的课程和教学方式，惟在语文科方面，会更注重学生的听和说的能力。

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“语文科目的课堂评估与马拉西亚大学英语测试（MUET）相似，注重学生的听、说、读、写，我们过去比较注重读和写，明年起会注重更多听和说。

“数学方面不会调整，毕竟学生要多做作业，才能掌握算数的技巧。科学则可能尝试更多视觉化的教学，例如透过优管视频等。”

林伟健：不会给学生考试

安亲补习学院院长林伟健说，由于学校在废除年中和年终考试后仍会以其他形式来评估学生，因此该补习学院不会另外让学生考试。

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他认为，不支持废除考试的家长会慢慢适应此新制度，因为废除考试后，学校仍会有各类评估，只是不再注重分数与排名，没有区分精英生和普通生。

学生在该补习安亲学院的时间已经排满，即放学后吃午餐、做功课、补习，然后回家，没有时间另外再进行考试了，但是不排除其他补习中心会定期让学生测验。

他说，废除考试的宣布对其学院没有太大影响，因此将根据现有学习课程，维持现有的教学方式。

“我们认为现在的教学方式是最好的，我们会把一个课程分成3个部份，即先向学生讲解，让学生作答，最后与学生讨论。

“至于语文科，学校的考试在5年前是只考选择题，之后改成20道选择题及问答题，所以当时我们就改变教学，注重学生的作答技巧和写作。如今可能会再修改，注重听和说的部份。”

他也说，让孩子补习已经是趋势，无关考试或评估的模式，因为家长需要除了学校以外，有人在孩子的学习与品行塑造上给予帮助。